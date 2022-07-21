Сокращение школьных каникул прокомментировали в министерстве просвещения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне сообщалось, что учебный год в школах Казахстана могут продлить на две недели. Соответствующий приказ министерства просвещения опубликован на сайте «Открытых НПА». Отмечается, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся – с первого июня и до первого сентября дети будут отдыхать. В пресс-службе ведомства сообщили, что изучили предложения экспертов о продлении учебного года до конца июня и начале с 20 августа.
- Мы создали рабочую группу с участием учёных, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, первого сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счёт учебных дней, но и за счёт сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов. С начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах, - прокомментировала отметила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.
К слову, летние каникулы в Казахстане составляют 14 недель. Для сравнения, в Германии, Англии и Японии они длятся семь недель, 7-9 недель - в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель - в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель - в Латвии, Италии и Португалии.