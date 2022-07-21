– Они объяснили тем, что им надо проверить сотрудников банка. Представились они, назвали свои фамилии, имена и отчества, номера удостоверений, контактный телефон: можете позвонить. Я перезваниваю: да, такие-то, такие-то работают. Думаю, ну раз это – наверное, с банка, - вспоминает мужчина.

– Несмотря на проводимую профилактическую работу органов внутренних дел, зачастую поражает доверчивость граждан. На территории нашей области были факты, когда потерпевшими становились сами сотрудники действующих банков, несмотря на то, что они прекрасно знают, что им звонить никто не будет с банков. Раскрыть данные преступления зачастую остаётся сложным ввиду того, что подозреваемые лица находятся за пределами Казахстана. И потерпевшие с данными своими кредитами остаются один на один, - говорит старший оперуполномоченный полиции СКО Андрей Акопян.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Мужчина теперь должен двух банкам четыре миллиона тенге.Аферисты звонят на сотовый телефон и представляются специалистами службы безопасности банка или полицейскими. Они просят «провернуть спецоперацию по разоблачению» какого-нибудь кредитного менеджера, который якобы обманывает людей. Для этого нужно взять у него кредит, а потом перечислить деньги на специальный счёт.Тем временем психологи советуют доверять интуиции. Если есть хоть малейшие сомнения, прерывайте разговор.