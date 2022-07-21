- В 2021 году племенным животноводством занимались 25 крестьянских хозяйств, в 2022 году их количество достигло 28. Большая часть занимается разведением ангусских, белоголовых, герефордских, сементальских, едильбайских овец и кочевых лошадей, - рассказала глава района.

- Если говорить о крупных инвесторах, то это крестьянское хозяйство «Басурманов» на 100 млн тенге 200 голов, крестьянское хозяйство «Аскар» на 38 млн тенге 108 голов, крестьянское хозяйство «Аль-Фараби» на 50 млн тенге приобретено 145 голов племенного крупного рогатого скота, - рассказала Алия Муханбетжанова.

Фото из архива "МГ" Как рассказала Алия Муханбетжанова, на 1 июля 2022 года в районе работают 12 товариществ с ограниченной ответственностью, 222 крестьянских хозяйства и 19 сельскохозяйственных производственных кооперативов, где с каждым годом увеличивается количество крестьянских хозяйств, занимающихся племенным животноводством.Со слов спикера, на сегодняшний день большая часть агроформировочной техники района нуждается в обновлении. С этой целью сельхозформированиями в текущем году через АО «КазАгроФинанс» в лизинг и на собственные средства приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники и инструментов на общую сумму 168 млн 400 тысяч тенге.В районе ведется равномерная селекция сельскохозяйственных животных. В прошлом году для проведения племенных работ крестьянским хозяйствам государством выплачено субсидий на сумму 425 млн тенге, на 1 июля этого года 110 крестьянским хозяйствам выплачено субсидий на сумму 273 млн тенге.