День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства может появиться в стране, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как коммунальные службы Уральска очищают городские улицы от снега (фоторепортаж) Соответствующий проект постановления опубликовало министерство индустрии и инфраструктурного на сайте «Открытых НПА». Предлагается 16 апреля отмечать День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. В пояснительной записке говорится, что учреждение праздника «будет способствовать притоку молодых специалистов и инженеров высокой квалификации в эту отрасль на смену ветеранам, а также повышению престижа профессии работников ЖКХ и их профессиональной гордости». День работников ЖКХ ежегодно отмечают в России, Беларуси, Украине и Узбекистане. Проект до второго августа доступен для публичного обсуждения.