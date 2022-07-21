Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 20 июля в посёлке Жана Омир Теректинского района. В 17:46 на пульт спасателей поступила информация о том, что на реке Барбастау в необорудованном месте утонул 15-летний мальчик. В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в этот день два мальчика, ученики Чаганской СОШ, пришли к реке Барбастау, которая расположена в 500 метрах от посёлка Жаңа Өмір, оба умели плавать. Во время купания примерно один из них решил поплыть до середины реки, глубина которой составляет около шести метров. Однако из-за низкой температуры воды у подростка начались судороги и он стал тонуть. Второй мальчик попытался спасти его, однако у него не получилось. На место вызвали спасателей, в 19:00 они нашли тело мальчика и извлекли его из воды. Спасатели предупреждают жителей и гостей области о необходимости соблюдать правила поведения на воде, не заплывать далеко от берега и купаться лишь в оборудованных местах.