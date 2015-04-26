Как голосуют постояльцы дома престарелых в Уральске

Сегодня, 26 апреля, в медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов общего типа тоже выбирают президента, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здесь избирательный участок открылся как и везде в 7.00. Те, кто может прийти на первый этаж учреждения, где находится избирательный участок, голосуют здесь. Дойти им помогают медсестры отделения. Многие из постояльцев уже не видят фамилии в бюллетенях. Их им зачитывают тоже медсестры. Тех, кто не может передвигаться самостоятельно, посетят члены избирательной комиссии во второй половине дня. По словам председателя избирательной комисс