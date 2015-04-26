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Социум

Как голосуют постояльцы дома престарелых в Уральске

Сегодня, 26 апреля, в медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов общего типа тоже выбирают президента, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здесь избирательный участок открылся как и везде в 7.00. Те, кто может прийти на первый этаж учреждения, где находится избирательный участок, голосуют здесь. Дойти им помогают медсестры отделения. Многие из постояльцев уже не видят фамилии в бюллетенях. Их им зачитывают тоже медсестры. Тех, кто не может передвигаться самостоятельно, посетят члены избирательной комиссии во второй половине дня. По словам председателя избирательной комисс
Анэль Кайнеденова
Как голосуют постояльцы дома престарелых в Уральске
Сегодня, 26 апреля, в медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов общего типа тоже выбирают президента, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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domprest (2)
 Здесь избирательный участок открылся как и везде в 7.00. Те, кто может прийти на первый этаж учреждения, где находится избирательный участок, голосуют здесь. Дойти им помогают медсестры отделения. Многие из постояльцев уже не видят фамилии в бюллетенях. Их им зачитывают тоже медсестры. Тех, кто не может передвигаться самостоятельно, посетят члены избирательной комиссии во второй половине дня. По словам председателя избирательной комиссии №494 Каршыги НУРМАШЕВА, всего на этом участке 348 избирателей, из которых 106 человек они посетят в комнатах. - Заявления уже поступили и после 12 часов дня члены избирательной комиссии обойдут комнаты и постояльцы смогут проголосовать, - рассказал Каршыга НУРМАШЕВ. Явка избирателей здесь высокая. Люди охотно приходят голосовать. Гайса САРСЕНБАЕВ живет в доме престарелых уже 8 лет, и президента в этих стенах он выбирает второй раз. - Я проголосовал за Нурсултана НАЗАРБАЕВА, - говорит Гайса САРСЕНБАЕВ. - Потому что он смог сделать многое для нашей страны, и главное - благополучие и мир в стране. Рашид ГИБАТУЛЛИН - постоялец дома престарелых - говорит, что проголосовал за действующего президента, потому что других реальных кандидатов нет, и работа НАЗАРБАЕВА во благо страны просто неоценима. По сообщению пресс-службы ЦИК, на 10.00 утра в ЗКО проголосовали 12,11 % избирателей.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
голосование дом престарелых

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