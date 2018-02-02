Как и кто должен ремонтировать приборы учета тепла, разъяснили в АО «Жайыктеплоэнерго»

Всего на балансе АО "Жайыктеплоэнерго" состоит 1182 дома, в 939 из них установлены приборы учета тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам начальника тепловой инспекции АО "ЖТЭ" Бекболата КАМЕШОВА, за счет компании приборы учета тепла были установлены в 827 домах, в 112 домах такие приборы были установлены за счет застройщика - это новостройки. - Всего на балансе АО "ЖТЭ" состоит 1182 дома, приборы учета установлены в 939 из них. Хотелось бы пояснить жителям города, что мы установили приборы учета тепла во все дома, где это возможно. Остальные либо являют