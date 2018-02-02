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Социум

Как и кто должен ремонтировать приборы учета тепла, разъяснили в АО «Жайыктеплоэнерго»

Всего на балансе АО "Жайыктеплоэнерго" состоит 1182 дома, в 939 из них установлены приборы учета тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам начальника тепловой инспекции АО "ЖТЭ" Бекболата КАМЕШОВА, за счет компании приборы учета тепла были установлены в 827 домах, в 112 домах такие приборы были установлены за счет застройщика - это новостройки. - Всего на балансе АО "ЖТЭ" состоит 1182 дома, приборы учета установлены в 939 из них. Хотелось бы пояснить жителям города, что мы установили приборы учета тепла во все дома, где это возможно. Остальные либо являют
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Как и кто должен ремонтировать приборы учета тепла, разъяснили в АО «Жайыктеплоэнерго»
Всего на балансе АО "Жайыктеплоэнерго" состоит 1182 дома, в 939 из них установлены приборы учета тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" По словам начальника тепловой инспекции АО "ЖТЭ" Бекболата КАМЕШОВА, за счет компании приборы учета тепла были установлены в 827 домах, в 112 домах такие приборы были установлены за счет застройщика - это новостройки. - Всего на балансе АО "ЖТЭ" состоит 1182 дома, приборы учета установлены в 939 из них. Хотелось бы пояснить жителям города, что мы установили приборы учета тепла во все дома, где это возможно. Остальные либо являются жильем барачного типа, либо это дома на несколько квартир, где ставить счетчики нецелесообразно. Нужно отметить, если прибор, установленный нашей компанией, выходит из строя, то мы ремонтируем его за свой счет. В тех домах, где приборы устанавливались за счет застройщика, ремонт осуществляется за счет жителей или КСК, они сами это должны обговаривать на собрании, - пояснил Болат КАМЕШОВ. Также Болат КАМЕШОВ дал разъяснения и по поводу жалоб на то, что жильцам приходят огромные счета за тепло. - Мы установили приборы учета тепла, а вот КСК должны подготовить дома к отопительному сезону. То есть провести опрессовку, промывание труб, устранить утечки тепла - закрыть окна в подвалах, двери в подъездах и так далее. К тому же система отопления не должна быть изношена, - сообщил Бекболат КАМЕШОВ. - При соблюдении этих правил счета за отопление никогда не будут высокими. Также начальник тепловой инспекции заявил, что нормой считается температура в 20 градусов тепла, в угловых квартирах - 22 градуса. К слову, жители многоэтажек не имеют права отказываться от установки приборов учета тепла. Напомним, на днях жители 3-этажного дома по ул. Шукурова пожаловались на огромные счета за тепло, которые стали приходить им после установки прибора учета тепла.
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