Как изменились ставки по депозитам в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил о предельных ставках вознаграждения. Согласно информации фонда, в декабре 2024 года действуют следующие максимально допустимые ставки вознаграждения по новым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил о предельных ставках вознаграждения. Согласно информации фонда, в декабре 2024 года действуют следующие максимально допустимые ставки вознаграждения по новым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой.

Предельная ставка по несрочным вкладам – 14,8% (в ноябре - 13,8%).

Ставки срочных вкладов с правом пополнения:

1 месяц – 14%;

6 месяцев – 17%;

12 месяцев – 14,3%;

24 месяца – 8,2%;

свыше 24 месяцев – 8,9%.

Ставки срочных вкладов без права пополнения, включая сберегательные:

1 месяц – 15,4%;

6 месяцев – 18,7% (19% в ноябре);

12 месяцев – 16,6% (16,7% в ноябре);

24 месяца – 13,5% (15% в ноябре);

свыше 24 месяцев – 11,5% (12,3% в ноябре).

Депозиты делятся на несрочные, срочные и сберегательные. Если деньги с несрочного вклада можно снять в любое время без ограничений, то со срочного вклада можно снять средства досрочно, но с утерей части начисленных процентов. Для досрочного снятия средств со сберегательного вклада необходимо подождать 30 дней с момента подачи запроса, при этом будет утрачена почти вся сумма начисленных процентов.

Напомним, в конце ноября, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана установил базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Это решение принято с учетом обновленных прогнозов и рисков инфляции. Как сообщил финрегулятор, в октябре годовая инфляция в стране увеличилась до 8,5% из-за роста цен на регулируемые услуги, ослабления тенге и увеличения цен на непродовольственные товары и рыночные услуги.

Также Нацбанк сделал заявление, согласно которому обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США.

Финрегулятор называет сразу несколько факторов, оказавших негативное влияние на обменный курс: глобальное укрепление доллара США; цены на нефть; ослабление российского рубля; повышение спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения.