Минздрав призывает не сдавать ПЦР, так как во время пандемии симптомы Covid-19 расцениваются как заражение вирусом, независимо от результатов теста, передает Informburo.kz.
Минздрав опубликовал рекомендации для тех, кто заразился коронавирусом и заболел пневмонией. В ведомстве приняли четыре документа:
№1. Нужно ли сдавать тест, если появились симптомы Covid-19?
- алгоритм ведения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях;
- памятка для пациентов;
- чек-лист пациента;
- критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения на дому.
Минздрав призывает людей с симптомами Covid-19 не сдавать анализы.
– У вас уже есть клинические проявления, в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста", – написала в своём аккаунте в Facebook
вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.
Минздрав запрещает посещать медицинские организации для проведения компьютерной томографии. Объясняется это тем, что изменения в лёгких появляются в определённый период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не поменяют тактику лечения.
№2. Что делать, если у меня лёгкая форма Covid-19?
Пациенты с лёгкой формой могут находиться на домашнем карантине под наблюдением врача поликлиники по месту жительства и вести мониторинг своего здоровья.
Симптомы лёгкой формы:
- повышение температуры тела до 38°С (или без повышенной температуры);
- общая слабость;
- недомогание;
- потливость;
- миалгия и ломота в теле;
- головная боль;
- першение в горле;
- кашель;
- нарушение вкуса и обоняния;
- диарея.
Таким больным Минздрав рекомендует полупостельный режим и обильное дробное питьё (30 мл на кг веса) – вода без газа, компоты, морсы, чай, бульон. Динамика симптомов оценивается в первые пять дней заболевания. Больных просят вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания. Таким образом заболевание легче контролировать и изменять лечение.
Через пять дней при сохранении повышенной температуры тела, слабости, появлении одышки при физической нагрузке назначается антибактериальная терапия:
- азитромицин 500 мг в первый день, затем по 250 мг в день 4 дня;
- парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки.
Дополнительная терапия назначается врачом по согласованию с пациентом.
№3. Что делать, если у меня пневмония?
У пациентов с пневмонией с небольшим объёмом поражения лёгких наблюдаются симптомы:
- повышение температуры тела выше 38-38,5 С;
- приступообразный кашель;
- ощущение жжения в груди;
- одышка при нагрузке.
В этом случае следует оставаться дома, предупредить работодателя и вести дневник самонаблюдения, контроль за температурой, частотой пульса, дыхания. Связь с участковым врачом поддерживать дистанционно. Вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания.
Рекомендации Минздрава по лечению пневмонии с небольшим объёмом поражения лёгких:
- полупостельный режим;
- обильное дробное питьё (30 мл на кг веса);
- в течение 10-20 дней при высоком риске возникновения тромбозов рекомендуют принимать перорально антикоагулянты;
- антибактериальная терапия назначается врачом;
- полезно лежать на животе не менее одного часа четыре раза в день (при хорошей переносимости).
В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции назначить:
№4. Что делать, если у меня сопутствующие заболевания кроме пневмонии?
- парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки;
- перорально: макролиды либо амоксициллин.
️Пациентам с сопутствующими заболеваниями (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие) независимо от степени тяжести Минздрав тоже рекомендует оставаться дома.
Симптомы Covid-19, которые могут быть у этих больных:
- любое повышение температуры;
- слабость;
- потливость;
- ломота в суставах;
- головные боли;
- жидкий стул;
- повышение/понижение давления;
- кашель;
- одышка при физической нагрузке.
– Следите и записывайте свои показатели – температуру, частоту пульса и дыхания. При повышении температуры принимать парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг не чаще 3-4 раз в сутки. Если хорошо переносите, то можете полежать на животе не менее одного часа 4 раза в день, – написала в Facebook Людмила Бюрабекова.
Таким пациентам также рекомендуют ежедневно отмечать данные своего самочувствия в чек-листе пациента. При ухудшении состояния обязательно сообщите врачу, предоставьте ваш чек-лист, чтобы врач смог быстро принять решение о дальнейшей тактике ведения.
Рекомендации Минздрава:
- режим полупостельный;
- питьевой режим в соответствии с рекомендацией лечащего врача по сопутствующему заболеванию;
- в профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске возникновения тромбозов рекомендуются антикоагулянты перорально.
В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции назначить:
№5. Что делать во время пандемии?
- парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки;
- перорально: макролиды или защищённый амоксициллин.
Минздрав призывает граждан по-прежнему соблюдать санитарные правила:
- регулярно мыть руки;
- пользоваться одноразовыми салфетками;
- не пожимать рук;
- дистанцироваться.
– Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса, – призвала Людмила Бюрабекова.
Не рекомендуется:
№6. Что делать, если меня выписали из стационара?
- ходить по магазинам;
- гулять на улице и в общественных местах;
- принимать гостей.
Если в течение трёх дней нет повышенной температуры, регрессии симптомов, а объём поражения лёгких не более 50%, даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования пациента могут выписать домой.
