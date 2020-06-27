Минздрав призывает не сдавать ПЦР, так как во время пандемии симптомы Covid-19 расцениваются как заражение вирусом, независимо от результатов теста, передает Informburo.kz.

Жаропонижающих препаратов не хватает в аптеках Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Минздрав опубликовал рекомендации для тех, кто заразился коронавирусом и заболел пневмонией. В ведомстве приняли четыре документа:
  • алгоритм ведения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях;
  • памятка для пациентов;
  • чек-лист пациента;
  • критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения на дому.
№1. Нужно ли сдавать тест, если появились симптомы Covid-19? Минздрав призывает людей с симптомами Covid-19 не сдавать анализы. – У вас уже есть клинические проявления, в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста", – написала в своём аккаунте в Facebook вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. Минздрав запрещает посещать медицинские организации для проведения компьютерной томографии. Объясняется это тем, что изменения в лёгких появляются в определённый период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не поменяют тактику лечения. №2. Что делать, если у меня лёгкая форма Covid-19? Пациенты с лёгкой формой могут находиться на домашнем карантине под наблюдением врача поликлиники по месту жительства и вести мониторинг своего здоровья. Симптомы лёгкой формы:
  • повышение температуры тела до 38°С (или без повышенной температуры);
  • общая слабость;
  • недомогание;
  • потливость;
  • миалгия и ломота в теле;
  • головная боль;
  • першение в горле;
  • кашель;
  • нарушение вкуса и обоняния;
  • диарея.
Таким больным Минздрав рекомендует полупостельный режим и обильное дробное питьё (30 мл на кг веса) – вода без газа, компоты, морсы, чай, бульон. Динамика симптомов оценивается в первые пять дней заболевания. Больных просят вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания. Таким образом заболевание легче контролировать и изменять лечение. ‪Через пять дней при сохранении повышенной температуры тела, слабости, появлении одышки при физической нагрузке назначается антибактериальная терапия:
  • азитромицин 500 мг в первый день, затем по 250 мг в день ‪4 дня‬;
  • парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки.
Дополнительная терапия назначается врачом по согласованию с пациентом. Как лечиться дома от пневмонии, вызванной Covid-19 №3. Что делать, если у меня пневмония? У пациентов с пневмонией с небольшим объёмом поражения лёгких наблюдаются симптомы:
  • повышение температуры тела выше 38-38,5 С;
  • приступообразный кашель;
  • ощущение жжения в груди;
  • одышка при нагрузке.
В этом случае следует оставаться дома, предупредить работодателя и вести дневник самонаблюдения, контроль за температурой, частотой пульса, дыхания. Связь с участковым врачом поддерживать дистанционно. Вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания. Рекомендации Минздрава по лечению пневмонии с небольшим объёмом поражения лёгких:
  • полупостельный режим;
  • обильное дробное питьё (30 мл на кг веса);
  • в течение 10-20 дней при высоком риске возникновения тромбозов рекомендуют принимать перорально антикоагулянты;
  • антибактериальная терапия назначается врачом;
  • полезно лежать на животе не менее одного часа четыре раза в день (при хорошей переносимости).
В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции назначить:
  • парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки;
  • перорально: макролиды либо амоксициллин.
№4. Что делать, если у меня сопутствующие заболевания кроме пневмонии? ️Пациентам с сопутствующими заболеваниями (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие) независимо от степени тяжести Минздрав тоже рекомендует оставаться дома. Симптомы Covid-19, которые могут быть у этих больных:
  • любое повышение температуры;
  • слабость;
  • потливость;
  • ломота в суставах;
  • головные боли;
  • жидкий стул;
  • повышение/понижение давления;
  • кашель;
  • одышка при физической нагрузке.
– Следите и записывайте свои показатели – температуру, частоту пульса и дыхания. При повышении температуры принимать парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг не чаще 3-4 раз в сутки. Если хорошо переносите, то можете полежать на животе не менее одного часа 4 раза в день, – написала в Facebook Людмила Бюрабекова. Таким пациентам также рекомендуют ежедневно отмечать данные своего самочувствия в чек-листе пациента. При ухудшении состояния обязательно сообщите врачу, предоставьте ваш чек-лист, чтобы врач смог быстро принять решение о дальнейшей тактике ведения. Рекомендации Минздрава:
  • режим полупостельный;
  • питьевой режим в соответствии с рекомендацией лечащего врача по сопутствующему заболеванию;
  • в профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске возникновения тромбозов рекомендуются антикоагулянты перорально.
В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции назначить:
  • парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки;
  • перорально: макролиды или защищённый амоксициллин.
Как лечиться дома от пневмонии, вызванной Covid-19 №5. Что делать во время пандемии? Минздрав призывает граждан по-прежнему соблюдать санитарные правила:
  • регулярно мыть руки;
  • пользоваться одноразовыми салфетками;
  • не пожимать рук;
  • дистанцироваться.
– Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса, – призвала Людмила Бюрабекова. Не рекомендуется:
  • ходить по магазинам;
  • гулять на улице и в общественных местах;
  • принимать гостей.
№6. Что делать, если меня выписали из стационара? Если в течение ‪трёх дней нет повышенной температуры, регрессии симптомов, а объём поражения лёгких не более 50%, даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования пациента могут выписать домой.  