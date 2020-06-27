Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в Атырауской области сотрудники ГУ "Отдел строительства Махамбетского района" систематически получали взятки от предпринимателей. - Взятки предназначались за своевременное и беспрепятственное перечисление бюджетных средств по актам выполненных работ по электрофикации населенных пунктов Махамбетского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье 366 УК РК "Получение взятки". В настоящее время по делу проводятся следственные действия, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.