23 июня вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому с 27 по 29 июня в области вводятся новые ограничения. Так, в выходные не работают: ТРЦ, торговые центры и дома, продовольственные и непродовольственные рынки, базары, продовольственные и непродовольственные торговые сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома», кафе и рестораны, за исключением тех, что работают на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования, фитнес-центрыи другие спортобъекы, парки, скверы, набережные, пляжи и места отдыха, а также общественный транспорт.