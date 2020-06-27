Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, 26 июня в Казахстане выявлено 569 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в которых наблюдаются симптомы заболевания. В ЗКО зарегистрировано 40 новых случаев за сутки. Прирост составил 3,1%. Бессимптомных носителей в стране выявлено 988, 102 из которых в ЗКО. К слову, 26 июня в области выявлено 1345 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 857 человека вылечились, летальных случаев - шесть. Бессимптомных носителей - 940.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.