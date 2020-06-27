В эти выходные люди не смогут без причины передвигаться по городу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
23 июня вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому с 27 по 29 июня в области вводятся новые ограничения
. Так, в выходные не работают: ТРЦ, торговые центры и дома, продовольственные и непродовольственные рынки, базары, продовольственные и непродовольственные торговые сети, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома», кафе и рестораны, за исключением тех, что работают на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования, фитнес-центры и другие спортобъекты, парки, скверы, набережные, пляжи и места отдыха, а также общественный транспорт. Причина - не соблюдение гражданами санитарных требований, в следствие чего увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией.
Кроме этого, в субботу и воскресенье люди могут передвигаться по городу только с работы домой и обратно. При этом у них на руках должны быть документы, удостоверяющие личность и справка с места работы.
Еще людям можно выходить за покупкой продуктов, лекарств и медицинских изделий в магазинах и аптеках, которые расположены близко к месту проживания и работы, выезжать в медицинские организации по экстренным случаям, выгуливать домашних животных недалеко от дома. На период дополнительных временных ограничений людям старше 65 лет ограничить выход на улицу без крайней необходимости.
Жительница города Назира Баймуханова говорит, что в эти выходные собиралась сходить на рынок, купить вишню и клубнику, сварить варенье и накатать компот.
– Всю неделю я работаю, основные дела по дому делаю в выходные, в том числе и за покупками хожу в субботу или воскресенье. Естественно я ничего сегодня не купила. Рынки-то закрыты, а в магазинах дорого, да и сахара мешками не продают. Надеюсь, на следующей неделе история не повторится, - сетует женщина.
Если в обычные дни на территории рынков и на стоянках ТРЦ не бывает свободного места для авто, то сегодня все автостоянки пустые, установлены шлагбаумы. По словам жителя города Мурата, на эти выходные он запланировал мелкий ремонт в доме.
– Не понимаю, зачем все закрывать на выходные? Неужели вирус "гуляет" только по субботам и воскресеньям? Сейчас мы с юмором говорим, но если каждые выходные у нас будут карантинными, то тут нам будет не до смеха. Все домашние дела встанут, ведь в будни все на работе, - говорит мужчина.
На дорогах нет характерного для выходного дня потока машин. Но машины все же ездят.
Зато на городских улицах усиленно дежурят сотрудники полиции. Они выборочно останавливают машины, проверяют документы водителя и проводят разъяснительную работу. Дежурят они не только на городских улицах, но и при въездах в город.
Между тем, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев во время сессии областного маслихата отметил, что такие меры, как карантинные выходные
были вынужденными.
– Единственное, что может сейчас нам помочь - это усиленные ограничительные меры, поэтому мы решили в эти выходные ограничить передвижение горожан. Мы пошли на этот шаг, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Поэтому такие жесткие карантинные мероприятия дальше будем продолжать, - заявил Мухамгали Арыспаев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА