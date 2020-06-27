В эти выходные люди не смогут без причины передвигаться по городу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) 23 июня вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому с 27 по 29 июня в области вводятся новые ограничения. Так, в выходные не работают: ТРЦ, торговые центры и дома, продовольственные и непродовольственные рынки, базары, продовольственные и непродовольственные торговые сети, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома», кафе и рестораны, за исключением тех, что работают на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования, фитнес-центры и другие спортобъекты, парки, скверы, набережные, пляжи и места отдыха, а также общественный транспорт. Причина - не соблюдение гражданами санитарных требований, в следствие чего увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией. Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Кроме этого, в субботу и воскресенье люди могут передвигаться по городу только с работы домой и обратно. При этом у них на руках должны быть документы, удостоверяющие личность и справка с места работы. Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Еще людям можно выходить за покупкой продуктов, лекарств и медицинских изделий в магазинах и аптеках, которые расположены близко к месту проживания и работы, выезжать в медицинские организации по экстренным случаям, выгуливать домашних животных недалеко от дома. На период дополнительных временных ограничений людям старше 65 лет ограничить выход на улицу без крайней необходимости. Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Жительница города Назира Баймуханова говорит, что в эти выходные собиралась сходить на рынок, купить вишню и клубнику, сварить варенье и накатать компот. – Всю неделю я работаю, основные дела по дому делаю в выходные, в том числе и за покупками хожу в субботу или воскресенье. Естественно я ничего сегодня не купила. Рынки-то закрыты, а в магазинах дорого, да и сахара мешками не продают. Надеюсь, на следующей неделе история не повторится, - сетует женщина. Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Если в обычные дни на территории рынков и на стоянках ТРЦ не бывает свободного места для авто, то сегодня все автостоянки пустые, установлены шлагбаумы. По словам жителя города Мурата, на эти выходные он запланировал мелкий ремонт в доме. – Не понимаю, зачем все закрывать на выходные? Неужели вирус "гуляет" только по субботам и воскресеньям? Сейчас мы с юмором говорим, но если каждые выходные у нас будут карантинными, то тут нам будет не до смеха. Все домашние дела встанут, ведь в будни все на работе, - говорит мужчина. Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) На дорогах нет характерного для выходного дня потока машин.  Но машины все же ездят. Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уралське? (фото) Зато на городских улицах усиленно дежурят сотрудники полиции. Они выборочно останавливают машины, проверяют документы водителя и проводят разъяснительную работу. Дежурят они не только на городских улицах, но и при въездах в город. Между тем, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев во время сессии областного маслихата отметил, что такие меры, как карантинные выходные были вынужденными. – Единственное, что может сейчас нам помочь - это усиленные ограничительные меры, поэтому мы решили в эти выходные ограничить передвижение горожан. Мы пошли на этот шаг, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Поэтому такие жесткие карантинные мероприятия дальше будем продолжать, - заявил Мухамгали Арыспаев. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА      