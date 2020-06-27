14 семей из района Байтерек по региональной программе "Енбек-балапан" получили сертификаты. Гранты в размере 200 МРП получили жители разных округов из категории многодетные семьи и получатели АСП. Участники государственной программы зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. На грантовые средства они приобрели цыплят, кур-несушек, а также холодильное оборудование, корма для птицы и сетку-рабицу. Бизнес-план грантополучатели составили в ходе обучения азам ведения бизнеса в региональной палате предпринимателей ЗКО. Как отметил руководитель региональной палаты предпринимателей Бакдаулет Ибраимов, РПП будет сопровождать проекты по развитию птицеводства и помогать со сбытом. Конечная цель проекта заключается в том, чтобы получатели АСП и многодетные семьи наладили свой бизнес, который будет стабильно приносить доход. В целом на данную программу по ЗКО предусмотрено 625 млн тенге. Подобные мероприятия уже прошли в трех районах области. Напомним, на региональном уровне разработано новое направление программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», которое условно назвали «Еңбек-Балапан». Получить грант на развитие птицеводства могут безработные, малообеспеченные и многодетные семьи, а также молодежь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.