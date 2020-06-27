По данным РГП "Казгидромет", 28 июня в Уральске ожидаются дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут 30 градусов выше нуля, ночью +18. Переменная облачность и 32 градуса жары днем ожидается в Атырау, ночью столбики термометров покажут 20 градусов тепла. Дожди и грозы синоптики прогнозируют и в Актобе, днем +25, ночью +14. Лишь в Актау ожидается ясная погода без осадков, днем +29, ночью +19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.