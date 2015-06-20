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Социум Фоторепортаж

Как люди выживают без воды в селе ЗКО (фото)

О том, как можно выжить в сорокаградусную жару без воды, корреспонденты "МГ" узнали, побывав в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО. Вода в поселки Жымпиты и Уленты Сырымского района ЗКО была проведена в начале этого года по программе "Ак Булак". На строительство водонапорной башни и подведение воды к домам бюджет выделил 700 млн тенге. Зимой люди не могли нарадоваться питьевой воде в селах, но летом, особенно когда наступили жаркие дни, дефицит воды жители ощутили сразу же. В дома вода перестала поступать вовсе. Люди вынуждены брать в воду в колонках, и то ее дают по графику - в день воду включ
gorod
Как люди выживают без воды в селе ЗКО (фото)
О том, как можно выжить в сорокаградусную жару без воды, корреспонденты "МГ" узнали, побывав в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО.
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voda10
Вода в поселки Жымпиты и Уленты Сырымского района ЗКО была проведена в начале этого года по программе "Ак Булак". На строительство водонапорной башни и подведение воды к домам бюджет выделил 700 млн тенге.
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Зимой люди не могли нарадоваться питьевой воде в селах, но летом, особенно когда наступили жаркие дни, дефицит воды жители ощутили сразу же. В дома вода перестала поступать вовсе.
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  Люди вынуждены брать в воду в колонках, и то ее дают по графику - в день воду включают буквально на несколько часов. За это время жители сел должны успеть запастись водой, чтобы ее хватило до следующего "транша".
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Как таковой колонки в общепринятом понимании в Жымпиты нет. Нужно применить не дюжину сообразительности, чтобы достать воду из этого колодца.
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Вот так колодец выглядит внутри. Шланг, по которому поступает вода, привязан веревкой. На верх его не вытаскивают, потому что давления воды тогда не хватит. И вот, жители села, держа в одной руке ведро на веревке, а в другой - шланг, умудряются пополнить запасы питьевой воды.
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Ведро воды наполняется минут за 10. Но этой женщине нужно набрать четыре, чтобы заполнить бидон.
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Воды в поселках настолько мало, что не все успевают набрать ее в колодце в отведенное время. Поэтому на некоторые улицы Жымпиты приезжает водовоз, у которого выстраиваются очереди.
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Люди набирают воду во все емкости, включая банки из-под краски. Это просто нужно видеть, чтобы понять, насколько тяжело в поселке выжить в сорокоградусную жару без питьевой воды.
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Люди научились подгадывать время приезда водовоза. Соседи сообщают друг другу, на какую именно улицу в этот раз приехала машина. В этот раз водовоз приехал поближе к домам стариков, чтобы им не нужно было далеко таскать ведра.
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Не во всех колонках в день приезда журналистов "МГ" была вода. Люди особо не жалуются, они, похоже, привыкли так выживать. В то время как власти района обвиняют их в том, что они используют питьевую воду для хозяйственных нужд, мол, из-за этого сложился дефицит воды. Фото Медета МЕДРЕСОВА    
питьевая вода Программа "Ак булак"

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