Как люди выживают без воды в селе ЗКО (фото)

О том, как можно выжить в сорокаградусную жару без воды, корреспонденты "МГ" узнали, побывав в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО. Вода в поселки Жымпиты и Уленты Сырымского района ЗКО была проведена в начале этого года по программе "Ак Булак". На строительство водонапорной башни и подведение воды к домам бюджет выделил 700 млн тенге. Зимой люди не могли нарадоваться питьевой воде в селах, но летом, особенно когда наступили жаркие дни, дефицит воды жители ощутили сразу же. В дома вода перестала поступать вовсе. Люди вынуждены брать в воду в колонках, и то ее дают по графику - в день воду включ