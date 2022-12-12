Как обезопасить детей от ротавирусной инфекции, рассказала инфекционист ЗКО

По словам главного инфекциониста, чаще всего ротавирусной инфекции подвержены дети возраста от года до пяти лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА По словам директора инфекционной больницы ЗКО Надии Ахметовой, опыт работы показал, что ограничительные меры (ношение масок и мытьё рук) повлияли на сезонные заболевания. Резко снизилась заболеваемость ротавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа. - У людей должно было остаться в сознании, что только таким способом можно защитить себя от различных инфекций. Если вдруг у ребёнка появились первые признаки ротавирусной инфекции (лихорадка, выс