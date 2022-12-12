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Социум

Как обезопасить детей от ротавирусной инфекции, рассказала инфекционист ЗКО

По словам главного инфекциониста, чаще всего ротавирусной инфекции подвержены дети возраста от года до пяти лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА По словам директора инфекционной больницы ЗКО Надии Ахметовой, опыт работы показал, что ограничительные меры (ношение масок и мытьё рук) повлияли на сезонные заболевания. Резко снизилась заболеваемость ротавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа. - У людей должно было остаться в сознании, что только таким способом можно защитить себя от различных инфекций. Если вдруг у ребёнка появились первые признаки ротавирусной инфекции (лихорадка, выс
Кристина Кобина
Как обезопасить детей от ротавирусной инфекции, рассказала инфекционист ЗКО
По словам главного инфекциониста, чаще всего ротавирусной инфекции подвержены дети возраста от года до пяти лет, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Как обезопасить детей от ротавирусной инфекции, рассказала главный инфекционист ЗКО
Как обезопасить детей от ротавирусной инфекции, рассказала главный инфекционист ЗКО
Фото Медета МЕДРЕСОВА По словам директора инфекционной больницы ЗКО Надии Ахметовой, опыт работы показал, что ограничительные меры (ношение масок и мытьё рук) повлияли на сезонные заболевания. Резко снизилась заболеваемость ротавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа.
- У людей должно было остаться в сознании, что только таким способом можно защитить себя от различных инфекций. Если вдруг у ребёнка появились первые признаки ротавирусной инфекции (лихорадка, высокая температура, жидкий стул, учащенная рвота), необходимо обратиться к врачу. При таких симптомах у детей начинает густеть кровь и поэтому важно соблюдать питьевой режим, отпаивать жидкостью, давать жаропонижающие препараты. И естественно, ни в коем случае не заниматься самолечением. А то бывало, когда родители самостоятельно дают антибиотики, - рассказала Надия Ахметова.
К сожалению, ротавирусная инфекция имеет волнообразное течение. У ребёнка может держаться три дня высокая температура, потом её не быть, а потом снова подняться.
- Дети поступают разных возрастов, но наиболее подвержены малыши от года до пяти лет. Сейчас всплеска заболевания не наблюдается, просто обычная сезонная регистрация, - пояснила главный инфекционист. - Следите за гигиеной детей, обязательно мойте руки.
По словам Надии Ахметовой, с начала декабря в больницу поступило около двадцати детей. Коллективных поступлений с садов и школ не было. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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