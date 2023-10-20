3 062 ребёнка в ЗКО имеют инвалидность, 279 — аутизм. Некоторые из них обучаются в общеобразовательных школах. Решение о том, в какое учреждение пойдёт ребёнок, принимает специальная комиссия.

У каждого ученика есть карточки о правилах поведения в общественном месте. Их закрепляют на партах и видных местах.

До похода в школу он вёл себя прилично

Сын Елены учится в четвёртом классе по общей программе. У него задержка психо-речевого развития с аутистическим спектром. По совету психолого-медико-педагогической комиссии мальчик начал своё обучение в коррекционном классе, о чём родители сильно пожалели. Их сын стал копировать поведение своих одноклассников и плохо себя вести.

— Тяжело вспоминать об этом. Мой сын начал как губка собирать все негативные моменты. Кто-то кричал постоянно, кто-то монотонно кидал предметы в стену. Были мальчики, которые ходили по классу и били всех. В итоге мой ребёнок собрал всё это в кучу и начал вести себя так же. Хотя до похода в школу он вёл себя прилично в обществе. Я очень сильно пожалела, что отдала его в коррекционный класс, — говорит Елена.

Правила поведения учеников, которые закреплены на партах учащихся

Родители особенного мальчика приняли решение перевести сына в общеобразовательную школу. Но чтобы «прижиться» там, ему пришлось пройти длинный путь. По словам Елены, проблемы были и с руководством школы. Ей открыто предлагали забрать ребёнка на домашнее обучение.

— В первом классе я перевела ребёнка в общеобразовательную школу. Последствия пребывания в коррекционке продолжались ещё год. Я постоянно сидела первые пару уроков с сыном и тьютором, только потом уезжала на работу. Разговаривала с учителем, с родителями одноклассников, просила объяснить детям особенности поведения моего ребёнка. Просила научить своих детей давать сдачи, если он их стукнул. Звучит, конечно, жестоко. Но это сработало! Я всегда требовала от ребёнка бОльшего: говорить, учить, писать, собирать пазлы на 128 деталей в три года. Мне все говорили, что он не сможет, сложно для него. Я и сама во многое не верила, но мы смогли! Сын с тьютором сидят на последней парте, но он уже сам выходит к доске отвечать. Все задания выполняет наравне с одноклассниками. Трудности есть с восприятием прочитанного текста. Но я уверена, мы и с этим справимся. Главное — верить в своего ребёнка, — рассказывает мама мальчика.

Работы особенных детей

Не «больной» и не «странный», а «особенный»

Елена благодарна одноклассникам сына и их родителям, за то, что они вместе прошли путь адаптации. Мама мальчика вспоминает, как клала в портфель сына угощения и они договаривались, кому он их подарит. К удивлению, ребёнок угощал тех детей, которых когда-то обижал.

— В классе есть девочка, она признанный лидер. Как-то я спросила, кто укусил её за руку. Она ответила, что сестрёнка и пояснила с такой теплотой в голосе: «Она у нас особенная, как и ваш сын». Не «больной», не «странный», а «особенный». И вот тогда я поняла, что сына окружают добрые дети и перестала переживать по поводу одноклассников! Ещё нам повезло с классной руководительницей. Я думала, что в работе с классом на сына не будет хватать времени и сил. Да и что скрывать, даже желания. Но она всегда включает моего ребёнка в общую работу. Развитие моего ребёнка происходит благодаря слаженной команде: мама-тьютор-учитель-родители одноклассников, — поделилась Елена.

Доска творчества особенных детей, все работы вывешивают в кабинете КПИ

Кабинет инклюзии — это помещение, где человек, испытывающий трудности в обучении, может получить дополнительную помощь. С особенными детками занимается специально обученный человек — тьютор, другими словами, это личный помощник.

Елена считает, что тьютора нельзя часто менять, как, к сожалению, иногда происходит в школах.

— Необходимость смены тьютора периодически объясняют социализацией. Но на своём опыте знаю точно: для социализации есть 26 детей в классе, классный руководитель, учителя-предметники, развлекательные центры и улица. Школьное обучение и хорошее усвоение программы не место для экспериментов. Советую всем прислушиваться к своему ребёнку, следить за его настроением, успеваемостью и поведением, — заключила мама особенного мальчика.

Равный доступ к образованию

Некоторые казахстанские родители против инклюзивного образования. Особенные дети, кажется им, несут опасность: ведут себя агрессивно и срывают уроки.

— У сына в классе учился особенный мальчик, но он был агрессивный. Я понимаю, что для их социализации нужно, чтобы такие дети были среди обычных учащихся. Но этот мальчик был очень агрессивный, он матерился, кидался в одноклассников. Мы пытались поговорить с его мамой, но она только отмахивалась. Мол, нам разрешили, а дальше проблемы учителя или пусть не подходят к нему. Но к нему и так никто не подходил, он сам приставал, рубашку на спине моему сыну разрисовал, мог книжки в них кидать. Я очень переживала, этот мальчик мог покалечить детей. Тем более он был на два года старше своих одноклассников. Потом мы сменили место жительства и перевелись в другую школу. Сейчас мы в старшем классе и здесь тоже есть особенный мальчик, но он очень тихий и спокойный. Тут ситуация иная, мой сын впервые пришёл из этой школы и стал говорить, что ему жалко одноклассника. Другие мальчики смеются над ним, могут пенал отобрать и бросать друг другу. Мы с ним вместе решили, что он пока понаблюдает. И если история не прекратиться, то будем действовать. Прошло ещё около недели-двух и сын сказал, что пора говорить об этом. Я пошла к классному руководителю, поговорила с ней и всё прекратилось. Наш учитель очень хорошо отработал данную ситуацию, она поговорила с родителями детей, с детьми и сейчас всё хорошо, — говорит мама восьмиклассника Аида.

Учитель кабинета поддержки инклюзии Айдана Идиятова объясняет, что инклюзивное образование — это развитие методологии, которая признает всех детей индивидуумами с различными потребностями в обучении.

Кабинет Айданы находится в школе №21. Он открылся 13 сентября 2018 года. Сейчас в школе обучается 10 особенных детей.

— Кабинет инклюзии — это помещение, где человек, испытывающий трудности в обучении, может получить дополнительную помощь. Наша задача обеспечить равную возможность образования, развития, раскрытие творческого потенциала особенных детей. Главная цель специалистов — обеспечить ребёнку комфортное включение в социальную среду. У нас тоже есть куратор, который составляет нам программу обучения. Мы, в свою очередь, помогаем усваивать материал, взаимодействовать с одноклассниками и учителями. Каждую неделю даём консультацию родителям и учителям, какие навыки развиты у ребят, какие есть психологические особенности, — говорит Айдана Идиятова.

Зона сенсорной нагрузки. Здесь ребёнок может поиграть и немного отдохнуть.

Кабинет подразделяется на зоны для индивидуальных занятий. Это двухместные парты, где проходят уроки с педагогом-ассистентом. Парта защищена с трёх сторон, чтобы огородить ребёнка от лишней информации.

Когда дети переутомляются, их ведут в зону сенсорной нагрузки для небольшого отдыха и успокоения. По словам педагога, не у всех получается говорить об усталости. Некоторые выражают чувства криками, слезами или разбрасывают предметы. В знак похвалы тьютор раздаёт ученикам жетоны. Когда их собирается достаточное количество, ребёнка поощряют дополнительным отдыхом или чем-то другим.

Уроки дети посещают в зависимости от рекомендаций специалистов. Одни сидят за партой все 40 минут, другие — по 15-20 минут. Педагог-ассистент находится с подопечным всё учебное время, из кабинета в кабинет они тоже ходят вместе. По необходимости, из-за шума в коридоре, некоторым ученикам приходится надевать шумоподавляющие наушники.

— У всех тьюторов высшее педагогическое образование. Тьютора меняют каждую четверть, чтобы избежать привязки ученика. Ребёнок должен привыкнуть ко всем людям. Когда ребёнок не хочет идти на урок, берём с собой пластилин или фломастеры и первые пять минут рисуем или лепим. Также мы проводим классные часы с одноклассниками, рассказывая им об особенных детях, об их поведении. Ребёнок хочет общаться, но он не знает как и наша задача помочь им в этом, — говорит педагог.

У каждого ученика имеются жетоны и карточки. Их складывают в органайзер и оставляют в видном месте.

Если у ребёнка случается приступ истерики, его сразу выводят из класса. После того, как он успокоится, занятия продолжаются. Каждый приступ имеет причину и задача педагога — найти её. Что именно спровоцировало это, чтобы предотвратить ситуацию в будущем.

По словам учителя КПИ, особенных детей становится больше, поэтому говорить о них нужно везде и со всеми. Также в стране следует уделять внимание образованию тьюторов, создать больше курсов для педагогов.

Обучение особенных детей в общеобразовательной школе даёт свои плоды. Один из учеников Айданы уже не нуждается в тьюторе. Мальчик посещает все уроки самостоятельно, у него наладилось общение с детьми.

Фото автора