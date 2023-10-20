В пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали распространённые в сети сообщения «распродаже» оставленного багажа.

Реклама при клике ведёт на псевдо-сайт аэропорта. Визуально он выглядит как портал воздушной гавани, но ссылка совершенно другая. На веб-странице сообщается об аукционе на брошенный пассажирами багаж. Якобы раздают его по 470 тенге.

В пресс-службе международного аэропорта Алматы сообщили, что это дело рук мошенников.