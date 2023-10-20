Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске

19 октября сотрудники полиции и КНБ задержали четверых жителей Уральска. Их подозревают в систематическом вымогательстве денег и телефонов на сумму около 10 миллионов тенге, передаёт Polisia.kz.

Правоохранители сообщают, что подозреваемые являются «приверженцами деструктивного религиозного течения» (термин ДП), неоднократно судимы за корыстно-насильственные преступления.

При обыске у задержанных изъяли холодное оружие, наркотические средства и религиозные материалы. Досудебное расследование ведётся по статье 194 УК РК «Вымогательство». Им грозит реальный срок.