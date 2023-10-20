В больнице №8 в Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения. Они продлятся до 14:00.
Силовики отрабатывают навыки взаимодействия при возникновении террористических угроз в местах массового скопления людей.
В городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом предупредили, что во время учений предусмотрены меры ограничения.
— Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Соблюдать спокойствие и меры безопасности. Выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений, — говорится в сообщении.