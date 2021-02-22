Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления культуры ЗКО Сайрана Дуйсенова, 25 февраля в области начнут отмечать День благодарности. В этот день молодежное движение "Жангыру жолы" начнет проводить флешмобы, которые продолжатся челленджами "Алгысым шексиз устазым!" и "Ак халатты абзал жандар". – 1 марта представители разных этносов проведут мероприятие на площади Нефтяников, а в Доме дружбы запланировано проведение мероприятия с участием меценатов, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией. Кроме этого, пройдет молодежная акция, в которой мы поздравим ветеранов ВОВ и тружеников тыла, а также в рамках республиканской акции "30 добрых дел" пройдет акция "Караван милосердия". В областной филармонии имени Г.Курмангалиева запланированы концерты с участием представителей разных этносов, концерт камерного оркестра. В центре творчества молодежи вниманию зрителей будут представлены несколько этнофольклорных, праздничных концертов, - сообщил Сайран Дуйсенов. К Международному женскому дню 8 марта в области пройдут праздничные мероприятия. В музеях и библиотеках запланировано проведение выставок, в режиме онлайн пройдет праздничное мероприятие "Гул - ару коктем". – Если нам дадут разрешение, то 5 марта в 16.00 в Казахском драматическом театре имени Х.Букеевой с участием приглашенных гостей мы планируем провести концертную программу, которая состоит из нескольких частей. В данный момент мы готовим телевизионную версию концерта. В рамках республиканской акции "30 добрых дел" мы хотим поздравить многодетных матерей, обладательниц подвесок "Алтын алка" и "Кумис алка" и вручить им продуктовые корзины. 14 марта в каждом учреждении и в учебных заведениях будет отмечаться Корису айт, при этом особое внимание уделим санитарным требованиям, - отметил Сайран Дуйсенов. 14 марта в 17.00 в областной филармонии имени Г.Курмангалиева к празднику Корису айт пройдет концертная программа с участием фольклорного ансамбля "Орал сазы". К празднованию Наурыза в области также запланированы мероприятия, большинство из которых пройдут в режиме онлайн. – Министерство культуры и спорта РК разработало концепцию празднования Наурыза с 14 по 23 марта, однако заместитель премьер-министра Ералы Токжанов поручил пересмотреть этот документ, и мы ожидаем, что в него будут внесены изменения. Министерство здравоохранения рекомендовало сократить дни празднования и сейчас документ находится на доработке. 21 марта мы планируем по области провести всенародный субботник, 22 марта во всех организациях пройдут праздничные мероприятия в режиме онлайн, поздравление главы региона также будет транслироваться по местному телеканалу, - заключил Сайран Дуйсенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.