Первый и главный совет — поесть! Парадокс? Нет. Обед должен быть полноценным, чтобы после возращения домой не набрасываться с жадностью оголодавшего зверька на долгожданную снедь. Не отказывайте себе в хорошем ужине. Это не значит, что нужно налечь на отбивные или жареную картошку. Блюда должны быть легкими и сытными. Тушеная рыба, овощной гарнир или салат — вполне достаточно для вечернего приема пищи.Ещё одно заблуждение, гуляющее по интернету — нельзя есть после шести. Почему именно это время? Что за магия чисел? Никакого волшебства. Это усредненное время для тех, кто придерживается здорового образа жизни, и ложиться спать в 22 часа. Если вы привыкли засыпать в 12 ночи, ужинать можно, и даже нужно в восемь, то есть за 4 часа до сна. Этого времени достаточно, чтобы не успеть проголодаться и пища могла перевариться.Вот после этого «часа икс» постарайтесь ничего не готовить. Меньше будет соблазнов что-нибудь откусить. И ещё маленький совет: не выставляйте вкусности на обозрение, например, на столе в вазочке. Уберите всё в шкафчик, как говориться, «с глаз долой…».Если все-таки чувствуете голод, попробуйте обмануть организм. Выпейте теплый чай с лимоном, но без сахара. Жидкость в желудке создаст ощущение наполненности. А лучше всего выпить чашку обезжиренного кефира. Этот кисломолочный продукт с низкой калорийностью «не побежит» откладывать жир на ваших бедрах, а вот чувство голода притупит.Если вы живете одна, не покупайте много еды, которой можете легко соблазниться. Позвольте себе шоколадку или пару конфет, но в первой половине дня. Если вечером нестерпимо захочется сладкого, достаньте припасенные для такого случая сухофрукты. Всего несколько штук чернослива или кураги принесут больше пользы, чем булочки или сладости.Занятия спортом вечером хорошо отвлекают от желания чего-то пожевать. Плавание, бег, аэробика, фитнес, велопрогулки. Что угодно, что доставляет удовольствие себе и пользу организму.Возьмите себе за правило не засиживаться допоздна. Постарайтесь отрегулировать свой режим так, чтобы в 23.00 быть уже в постели. Реальность такова, что вытащить себя из виртуала бывает очень и очень сложно. Тогда пригодиться последний совет.Замотивируйте себя. Пообещайте, что если не будете жевать вечерами неделю, то в воскресенье пойдете в торговый центр и купите себе сумочку, о которой мечтали. Да, и не думайте, что муки будут длиться вечно. Вскоре вы заметите, что есть не очень-то и хочется. Месяц — этот тот срок, когда старая привычка пожевать уступит новому образу жизни.