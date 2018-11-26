Когда я подбирала растения для спальни детей, то внимательно изучала, не являются ли они аллергенными, нет ли у растений ядовитых частей. К примеру, многими любимая пеларгония оказалась растением, которое провоцирует сыпь на коже и приступы бронхиальной астмы. К числу популярных ядовитых растений я бы отнесла олеандр, диффенбахию, молочай.Хлорофитум. Один из самых мощных санитаров воздуха. Активно выделяет фитонциды, обеззараживая комнату. Сенполия. Аккуратные милы цветочки с приятным пушком на листьях. Я рекомендую для комнат девочек. Бегония. Красиво цветет, неприхотливое растение. Будет радовать глаз. Хорошо очищает воздух от пыли, а волоски на стеблях и листве мягкие, не осыпаются.Как правило, гостиная – это всегда просторная комната. Поэтому я для себя выбрала домашние деревья, а также красиво цветущие варианты. Лимонное дерево. У вас есть шанс вырастить плоды на дереве дома. Кипарисовик. Настоящий прототип елочки. Роскошное, пушистое деревце. Спатифиллум. Компактное растение, которое у нас уживается на полке, прибитой к стене с художественной росписью. Красивый период цветения, заменяет необходимость ставить срезанные цветы в вазе.Микроклимат кухни выдерживают очень немногие комнатные растения. Их листва активно покрывается жировым налетом, на кухне всегда повышенная влажность, некомфортная температура. Растения для кухни должны отличаться мощной листвой. Моя любимая троица – это традесканция, красиво цветущее каланхоэ и сансевиерия. Они способны к самоочищению. Традесканция и сансевиерия стоят на подоконнике и обеденном столе. У меня несколько горшочков, поэтому в кухне эти растения работают не хуже вытяжки. А каланхоэ просто радует глаз своими цветочками. Ну, и по необходимости обязательно использую его для всей семьи в лечебных целях.Для нашей супружеской спальни я выбрала щучий хвост. Это все та же сансевиерия, которая стоит у меня на кухне. Растение отлично очищает воздух, способно нейтрализовать токсины. В спальне всегда ощущение свежего воздуха, что особенно важно зимой, когда проветриваем редко. Второй мой любимец – фаленопсис. Советуем тем, у кого поверхностный чуткий сон. Растение хорошо помогает расслабиться. А вот аспидистра – это защитник женской энергии, хранитель семейного тепла. Ну, и живой талисман от завистниц. Поэтому горшочек стоит с моей стороны на прикроватной тумбочке.