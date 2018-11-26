Выбирая комнатные растения, нельзя руководствоваться исключительно эстетическим внешним видом. Важно учитывать требования растений в уходе, их безопасность, а также способность менять микроклимат в помещении. Какие растения оптимально подходят для жилых зон разного предназначения?
Детская комната: ставка на безопасность
Когда я подбирала растения для спальни детей, то внимательно изучала, не являются ли они аллергенными, нет ли у растений ядовитых частей. К примеру, многими любимая пеларгония оказалась растением, которое провоцирует сыпь на коже и приступы бронхиальной астмы. К числу популярных ядовитых растений я бы отнесла олеандр, диффенбахию, молочай.
Моя тройка лучших растений для детской:
Хлорофитум. Один из самых мощных санитаров воздуха. Активно выделяет фитонциды, обеззараживая комнату.
Сенполия. Аккуратные милы цветочки с приятным пушком на листьях. Я рекомендую для комнат девочек.
Бегония. Красиво цветет, неприхотливое растение. Будет радовать глаз. Хорошо очищает воздух от пыли, а волоски на стеблях и листве мягкие, не осыпаются.
Гостиная: дань красоте
Как правило, гостиная – это всегда просторная комната. Поэтому я для себя выбрала домашние деревья, а также красиво цветущие варианты.
Лимонное дерево. У вас есть шанс вырастить плоды на дереве дома.
Кипарисовик. Настоящий прототип елочки. Роскошное, пушистое деревце.
Спатифиллум. Компактное растение, которое у нас уживается на полке, прибитой к стене с художественной росписью. Красивый период цветения, заменяет необходимость ставить срезанные цветы в вазе.
Кухня: только самые стойкие
Микроклимат кухни выдерживают очень немногие комнатные растения. Их листва активно покрывается жировым налетом, на кухне всегда повышенная влажность, некомфортная температура. Растения для кухни должны отличаться мощной листвой. Моя любимая троица – это традесканция, красиво цветущее каланхоэ и сансевиерия. Они способны к самоочищению. Традесканция и сансевиерия стоят на подоконнике и обеденном столе. У меня несколько горшочков, поэтому в кухне эти растения работают не хуже вытяжки. А каланхоэ просто радует глаз своими цветочками. Ну, и по необходимости обязательно использую его для всей семьи в лечебных целях.
Для взрослой спальни: с акцентом на фен-шуй
Для нашей супружеской спальни я выбрала щучий хвост. Это все та же сансевиерия, которая стоит у меня на кухне. Растение отлично очищает воздух, способно нейтрализовать токсины. В спальне всегда ощущение свежего воздуха, что особенно важно зимой, когда проветриваем редко.
Второй мой любимец – фаленопсис. Советуем тем, у кого поверхностный чуткий сон. Растение хорошо помогает расслабиться.
А вот аспидистра – это защитник женской энергии, хранитель семейного тепла. Ну, и живой талисман от завистниц. Поэтому горшочек стоит с моей стороны на прикроватной тумбочке.