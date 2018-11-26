Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках поправок "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" государство спишет 123 млрд тенге пени и 7,3 млрд тенге штрафов с бизнесменов. Об этом сообщил председатель комитета государственных доходов МФ РК Мади Такиев. -Под налоговую амнистию у нас попадают порядка 90, 77 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, или 31 210 юридических лиц и 58 867 предпринимателей, которые на 1 октября имеют задолженность в размере 340 млрд тенге. При этом, общая сумма пени, которая подлежит списанию, составляет 123 млрд, и сумма штрафов - 7,3 млрд тенге. То есть, при выплате основного долга 210 млрд тенге, 130 млрд будет списано, - сообщил на заседании общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Нур Отан» председатель комитета государственных доходов МФ РК Мади Такиев. По его словам, проект поправок предусматривает списание малому и среднему бизнесу пени и штрафов только при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года. Согласно данным профильного ведомства, на 1 октября текущего года в Казахстане налоговая задолженность по республике составляет 358 млрд. Общее количество налогоплательщиков, у которых имеются долги, составляет 1 млн 400 тысяч человек. Наибольшая сумма налоговой задолженности приходится на юридические лица –323 млрд тенге, или 90%. 24 млрд, или 6% - приходится на физические лица. Между тем, отставшая сумма задолженности приходится на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов – 10 млрд, или 3%. -Если брать в количественном выражении, то основное количество задолженности приходится на физические лица – 88%, или 1 млн 238 физических лиц у нас сегодня имеют налоговую задолженность. По юридическим лицам – 56 тысяч, на них приходится 90 % всей суммы налоговой задолженности, - добавил Такиев. По словам спикера, больше всего неуплаченных налогов приходится на оптовую и розничную торговлю - 37 %, то есть 123 млрд тенге. Далее следует сфера строительства – 98 млрд тенге или 29%, и замыкает тройку горно-добывающая промышленность – 36 млрд, тенге или 10%. Отметим, что Президент РК в своем послании поручил провести налоговую амнистию среди бизнесменов.Пени и штрафы начнут списывать с 1 января 2019 года. Налоговая амнистия – это списание налоговой задолженности. Так бизнес освобождают накопившихся на счетах пеней и штрафов, числящихся в налоговых органах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.