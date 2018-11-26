Фото с сайта zimbio.com Поединок полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса в "Казино де Монте-Карло" в Монако, в главном событии которого встретятся экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (31-2, 23 КО) и американец Майк Уилсон (19-0, 8 КО). Восьмираундовый бой Елеусинов - Мохика завершился в третьем раунде. Во второй трехминутке казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун. В третьем раунде Мохика снова оказался на канвасе, а на отметке 1:53 минуты рефери прекратил избиение Мохики. Для 27-летнего Елеусинова эта победа стала пятой (три нокаутом) в пяти боях, а 33-летний Мохика потерпел третье поражение в карьере при 16 победах (12 нокаутом) и двух ничьих. Ранее в этом же вечере бокса в Монако казахстанец Султан Заурбек (2-0. 1 КО) победил техническим нокаутом никарагуанца Джонсона Теллеса (12-44-5, 6 КО). Напомним, Елеусинов дебютировал в профи 28 апреля, когда в Нью-Йорке нокаутировал американца Ноа Кидда (3-1-1, 2 КО). Летом казахстанец провел два боя против венгерских боксеров в Великобритании: 6 июня он по очкам победил Золтана Шабо (25-13, 11 КО), а 4 августа - Габора Горбича (26-13, 16 КО). Четвертый поединок Елеусинова состоялся 20 октября в американском Бостоне, где он нокаутировал американца Мэтта Догерти (8-6-1, 4 КО) уже в первом раунде. MAj2-ySVoTQ