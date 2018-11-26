Фото предоставлено Ульяной МАХМЕТОВОЙ Полностью диагноз Даяны звучит как ДЦП атонико-атаксический синдром, задержка психико-речевого моторного развития. Как рассказала мама девочки Ульяна МАХМЕТОВА, Даяна родилась на сроке 36 недель в местном роддоме. – Беременность проходила без осложнений. На учет встала вовремя, все УЗИ и проверки проходила как положено. В 36 недель меня экстренно госпитализировали. Процесса родов я не помню. Диагноз нам сразу не поставили. Врачи сказали, что у нас "тяжелый ребенок". Вопрос о том, чтобы отказаться от дочери даже не стоял. Даяна - наш первый ребенок. С 2012 года я упорно занимаюсь только здоровьем Даяны, борюсь за ее счастливое место под солнцем. На тот момент мы не знали, какое испытание нам уготовила судьба. Наша доченька оказалась особенным ребенком. Это жутко страшно, когда с самого раннего детства, с рождения на твоем ребенке "ставят крест" и говорят, что она никогда не будет такой как все, что она будет инвалидом на всю жизнь. Несмотря на все это, мы не опустили руки, а стали наоборот сильнее. Даяна у меня самая лучшая. Я благодарна богу за нее, она научила меня всему - жить, ценить, дорожить и знать цену всему, что у меня есть. Мы боремся с ее болезнями уже шесть лет. Сейчас она не может долго ходить, разговаривать, она ест из бутылочки. Еще у неё начинаются проблемы с глазами, - рассказала Ульяна МАХМЕТОВА. По словам мамы, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь, по многочисленным рекомендациям, семья решила вести Даяну в физкультурно-оздоровительный центр "Потенциал" в Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто не в силах. Реабилитация в клинике "Потенциал" стоит 539 тысяч тенге. Из них на данный момент удалось собрать 174 тысячи тенге. Осталось еще собрать 365 тысяч тенге. – Раньше мы как-то справлялись сами. Были кое-какие накопления. А сейчас нам не под силу собрать сумму для лечения дочери. Работает один супруг, я дома с детьми. У нас есть еще младший сын. Ему полтора года. Родственники помогают чем могут. Мы все в кредитах. В Россию планируем ехать в декабре. Без помощи добрых людей нам не справиться. Время не ждет. Ведь чем раньше мы пройдем курс реабилитации, тем лучше. Сколько мы боремся с диагнозом Даяны, сколько испытываем боли и страха за свою дочь, не знает никто. Помогите нам, пожалуйста, победить эту болезнь. Отзовитесь добрые и неравнодушные сердца. Подарите нам шанс на здоровое будущее, - говорит мама девочки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.