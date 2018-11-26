В рамках жилищных программ 500 атырауских вкладчиков ЖССБК отметят новоселье
Об этом на встрече с журналистами Атырауской области рассказал заместитель директора областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - Банк) Ренат Кусманов.
Сейчас Жилстройсбербанк является участником реализации государственной программы «Нұрлы жер». Данная программа имеет несколько направлений:
1) Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений;
2) Стимулирование строительства жилья частными застройщиками;
3) Развитие индивидуального жилищного строительства.
Банк подписал Соглашение о сотрудничестве с тремя строительными компаниями, которые участвуют в направлении «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками»:
1. ТОО «АВЕ&K»
2. ТОО «Болашак-Т»
3. АО «СПК Атырау»
Особенностью данного направления является то, что строительные компании имеют возможность удешевить полученный займ в БВУ на 7% годовых, а также МИО обеспечивает подведение инженерных коммуникаций строящегося объекта и занимается благоустройством территории. После завершения строительства частный застройщик предоставляется Банку для реализации не менее 50% квартир для вкладчиков. Это позволит вкладчикам Банка приобрести жилье по цене ниже рыночной. Если средняя рыночная стоимость составляет от 240 000 тенге за 1 кв.м, то по данной программе она не превысит 220 000 тенге.
Участвуя в государственной программе «Нұрлы жер», вкладчики Банка могут получить предварительные и промежуточные жилищные займы от 7% годовых.
В этом году Банк совместно с МИО реализует программу по обеспечению жильем медицинских работников. 297 сотрудников здравоохранения получат жилье по цене 180 000 тенге за 1 кв. м. К примеру, стоимость однокомнатной квартиры составит 8 млн тенге, двухкомнатной – 9,8 млн тенге. Для покупки жилья вкладчику необходимо иметь первоначальный взнос в размере 20% и ставка по кредиту составит 7% годовых. Списки претендентов на жилье будут сформированы акиматом Атырауской области и переданы в Банк для дальнейшего рассмотрения. Построить жилые дома поможет социально-предпринимательская корпорация «Атырау».
Также есть еще одна программа, которая заслуживает особого внимания. Государство делает акцент в обеспечении жилья не только для государственных служащих, но и для молодых семей. В скором времени Банком совместно с акиматом области начнется реализация региональной программы «Жас Отау». В микрорайоне «Нурсая» построен 100-квартирный дом для молодых семей. Для приобретения данного жилья есть требования: возраст супругов не должен превышать 29 лет, заявитель должен быть жителем Атырауской области или г.Атырау, а также отсутствие жилья. Стоимость одного квадратного метра жилья составит 179 000 тенге.
Информацию обо всех строящихся объектах можно получить на сайте baspana.kz. Этот портал был разработан для удобства выбора и прозрачности процесса распределения жилья. Там претендент может увидеть стадию строящихся объектов и подать заявку на участие в конкурсе.
