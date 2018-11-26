Департамент госдоходов запустил "горячую линию"  WhatsApp, куда жители Атырауской области могут присылать свои жалобы на собственников бизнеса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта nalog.ru Департамент государственных доходов по Атырауской области принимает жалобы на непробитые чеки но номер в мессенджере WhatsApp. - Мы принимаем жалобы на любые услуги, производимые за наличный расчет. Также по номеру "горячей линии" можно пожаловаться на предпринимателей на неприменение кассовых аппаратов в работе, - рассказали в пресс-службе ДГД по Атырауской области. Жалобы можно отправить на номер 8-775-918-26-58 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30, указав Ф.И.О. заявителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК