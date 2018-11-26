Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению ТОО "Стабфонд ЗКО", в настоящее время в стабилизационном фонде имеется достаточный запас муки первого сорта, как социально значимого вида продовольствия, и сейчас проводится реализация продукции фонда на еженедельных ярмарках в городе, на рынке "Ел Ырысы", а также начата продажа через сеть торговых павильонов "Ел Ырысы" в различных района города. – Цены на продукцию ниже рыночных. Исходя из анализа еженедельных продаж, высокий спрос на муку не наблюдается, в связи с чем оснований для резкого повышения цены на муку и хлеб первого сорта не имеется. Стабфонд продолжит осуществлять интервенции на рынок по основным видам социально значимых продовольственных товаров в случае резкого повышения цен на них для стабилизации цен и недопущения спекулятивных настроений, - отметили в ТОО "Стабфонд ЗКО". Стоит отметить, что в запасе стабфонда имеется около 200 тонн муки, 100 тонн подсолнечного масла, 30 тонн гречки, 45 тонн мяса говядины, 10 тонн сливочного масла, 1000 тонн картофеля. Кроме этого, по сообщению ТОО "Стабфонд ЗКО", дополнительно закладывается 1000 тонн картофеля, 20 тонн сливочного масла, 90 тысяч литров подсолнечного масла, 200 тонн муки первого сорта, 50 тонн макарон, 10 тонн мяса кур. В настоящее время изготовлены 10 павильонов. Семь из них уже установлены в различных частях областного центра. Их разделили по направлениям - есть мясные и овощные павильоны с добавлением в ассортимент бакалеи. Задача этих торговых точек - охватить весь город, чтобы люди могли купить продукты по сниженным ценам.