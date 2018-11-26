Государственно – частное партнерство – это форма сотрудничества между государством и частным сектором. В целом ГЧП - это взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах. Цель: формирование и усиление долгосрочного сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и услуг

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ сегодня, 26 ноября, выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций. - У нас свыше 200 ветхих домов, из них 44 аварийных. Нам очень помогает программа государственно-частного партнерства. До конца этого года будет снесено 17 домов. Два новых дома у нас сдано в этом году, еще два домва будет сдано позже. Плюс этой программы в том, что владельцы аварийного жилья получают квартиры в новых домах в частную собственность. Нужно отметить, что частный инвестор строит эти дома за свой счет, мы со своей стороны подводим инфраструктуру и делаем благоустройство дворов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава области также отметил, что по программе «Нұрлы жер» ведется строительство 26 многоквартирных жилых домов на 3 134 квартиры и 104 жилых дома на селе на 327 квартир, всего – 3 461 квартира. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 6 домов на 688 квартир и 83 жилых дома на селе на 139 квартир, всего – 827 квартир. - За счет частных ивестиций уже построено 1 400 коммерческих квартир, из них по программе «7-20-25» получили ключи от квартир 100 семей, готовы к реализации 280 квартир. Жители аварийных домов обеспечены квартирами, оставшиеся квартиры реализуются согласно программе «7-20-25». На сегодня готовы к сдаче еще 2 новых дома из пяти. Ведется комплексная работа в рамках 5-ти социальных инициатив президента страны. Начата подготовительная работа по строительству пяти общежитий для 1 800 студентов, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Следует отметить, что последние несколько лет в Уральске ведется снос аварийного жилья и строительство новых многоэтажных домов по программе ГЧП.