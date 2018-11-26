Эти дома будут снесены до конца 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ сегодня, 26 ноября, выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций. - У нас свыше 200 ветхих домов, из них 44 аварийных. Нам очень помогает программа государственно-частного партнерства. До конца этого года будет снесено 17 домов. Два новых дома у нас сдано в этом году, еще два домва будет сдано позже. Плюс этой программы в том, что владельцы аварийного жилья получают квартиры в новых домах в частную собственность. Нужно отметить, что частный инвестор строит эти дома за свой счет, мы со своей стороны подводим инфраструктуру  и делаем благоустройство дворов,  - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава области также отметил, что по программе «Нұрлы жер» ведется строительство 26 многоквартирных жилых домов на 3 134 квартиры и 104 жилых дома на селе на 327 квартир, всего – 3 461 квартира. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 6 домов на 688 квартир и 83 жилых дома на селе на 139 квартир, всего – 827 квартир. - За счет частных ивестиций уже построено 1 400 коммерческих квартир, из них по программе «7-20-25» получили ключи от квартир 100 семей, готовы к реализации 280 квартир. Жители аварийных домов обеспечены квартирами, оставшиеся квартиры реализуются согласно программе «7-20-25». На сегодня готовы к сдаче еще 2 новых дома из пяти.  Ведется комплексная работа в рамках 5-ти социальных инициатив президента страны. Начата подготовительная работа по строительству пяти общежитий  для 1 800 студентов, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Следует отметить, что последние несколько лет в Уральске ведется снос аварийного жилья и строительство новых многоэтажных домов по программе ГЧП.
Государственно – частное партнерство – это форма сотрудничества между государством и частным сектором. В целом ГЧП - это взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах. Цель: формирование и усиление долгосрочного сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и услуг
 