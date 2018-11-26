Площадь терминала аэропорта в Уральске увеличат в два раза
Если сейчас общая площадь терминала уральского аэропорта составляет 4 тысячи квадратных метров, то после капремонта площадь будет составлять 8 тысяч квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, нынешнему терминалу больше 40 лет и сейчас его состояние не соответствует международным стандартам.
– В связи с увеличением пассажиропотока есть острая необходимость в реконструкции терминала аэропорта. Этим вопросом мы занимаемся около двух лет. Если в 2016 году было 160 тысяч пассажиров, то в этом году их число достигло 220 тысяч человек. Мы открыли новые рейсы в Москву, во Франкфурт, в Атырау, в Актау. Терминал до этого момента находился у частных бизнесменов. В этом месяце вышло постановление правительства о передаче терминала аэропорта государству. Ведь аэропорт является стратегически важным объектом. Мы получили нужные разрешения, - отметил глава региона.
По словам акима области, сейчас подготовлена проектно-сметная документация, проводится государственная экспертиза и в начале следующего года будут готовы результаты.
– Ремонт будет проводится за счет компании "КПО б.в." Площадь терминала будет увеличена с 4 тысяч квадратных метров до восьми тысяч квадратных метров. Будет открыт международный терминал. Кроме этого, зал вылета сейчас находится в подвале. Это создает определенные неудобства. Все эти элементы учтены. Работа будет проводится в плановом режиме, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ.
Напомним, на днях в столице Объединенных Арабских эмиратов Абу-Даби прошло заседание совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом, в котором было решено начать модернизацию международного терминала. Работа будет проведена также за счёт средств КПО б.в.
Следует отметить, что в 2014 году началась реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Два месяца (с 1 сентября по 3 ноября) самолеты летали через Атырау. 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции аэропорт открылся. Второй этап продолжился в мае 2015 года. Все лето работы шли в дневное время, а 1 сентября 2015 года аэропорт был закрыт для полетов. Реконструкция предусматривает ремонт рулежной дорожки, стоянки, взлетно-посадочная полоса удлинена на 400 метров и расширена на 3 метра. Кроме того, здесь строится аварийная станция и трансформаторная подстанция. На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета было выделено 6,3 млрд тенге.
