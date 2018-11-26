Иллюстративное фото с сайта criminal.org ​По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, с момента вступления в силу положений Закона «О фонде компенсации потерпевшим», регламентирующих порядок наложения принудительных платежей, судами Атырауской области взысканы средства с 97 осужденных за совершение уголовных правонарушений на общую сумму 2,6 млн тенге. - В рамках надзора за точным и единообразным применением Закона прокурорами установлены факты незаконного взыскания судом принудительных платежей с шести осужденных, совершивших деяния до вступления в силу его норм. По апелляционным ходатайствам прокуроров судебные акты приведены в соответствие с требованиями правового акта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Напомним, порядок взыскания судом принудительных платежей с осужденных введен в действие с 1 июля 2018 года. Основной целью Закона является формирование правового механизма защиты прав потерпевших, создание финансового инструмента по оказанию потерпевшим или их представителям материальной помощи в виде единовременной фиксированной выплаты денежной суммы. Закон предусматривает двухлетний период накопления средств, после чего они начнут выплачиваться в размере от 30 до 50 МРП в зависимости от категории совершенного в отношении получателя правонарушения. Основным источником поступления является принудительный платеж, взыскиваемый судом со всех без исключения виновных лиц, в отношении которых состоялся обвинительный приговор суда. На компенсацию смогут претендовать: - несовершеннолетние жертвы сексуального насилия; - жертвы торговли людьми или пыток; - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, в том числе зараженные вирусом иммунодефицит человека (ВИЧ/СПИД); - законные представители в случае смерти потерпевшего. Всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса. ​Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ