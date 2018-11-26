Саратовская трасса. Фото из архива "МГ" В своем выступлении в службе центральных коммуникаций аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что ежегодно в области ремонтируются порядка 500 км дорог. - В этом году на строительство более 450 километров автомобильных дорог выделено 32 млрд тенге. По дорогам республиканского значения ведется ремонт 285 километров. Уже завершен ремонт Саратовской трассы (56,3 км - прим. автора). Здесь на границе построена 8-полосная развязка. Такая же будет построена на трассе по направлению к Самаре, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Отмечу, что ежегодно через наш регион проезжают порядка 4 млн пассажиров и 1,2 миллиона машин. В ближайшие годы поток будет только увеличиваться. Поэтому мы планируем построить связующую дорогу между тремя магистральными трассами – саратовской, самарской и атырауской, которая позволит проходить грузовым потокам значительно сокращая время и расстояние, при этом не заезжая в город Уральск и не создавая дополнительных помех движению в областном центре. В Уральске на ремонт выделено порядка 8,8 млрд тенге (КПО б.в. – 6,3 млрд. тенге). Отремонтировано 50 улиц или порядка 50 км дорог. - В последние три года мы ежегодно выделяем 7-8 млрд тенге на ремонт дорог г. Уральска. Кроме того, введен в эксплуатацию 4-полосный «деповской» мост. С 1 ноября закрыт на строительство еще один крупный мост города 9путепровод в районе Нефтебазы - прим. автора). Строительство рассчитано на ближайшие два года, ввод данного моста существенно преобразит дорожную инфраструктуру областного центра, - пояснил глава региона. По словам акима области в 2019 году начнется строительство асфальтовой дороги в два самых отдаленных района области – Жанибекский и Бокейординский. Согласно плану, работы должны завершиться в ближайшие два-три года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.