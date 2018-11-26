Онкологи ЗКО ведут бесплатный прием

С 26 по 30 ноября, в рамках празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан и Дня Независимости Республики Казахстан специалисты областного онкологического диспансера бесплатно принимают жителей нашей области. Вы можете обратиться с 9:00 до 15:00 в кабинет №109 и № 111 для получения бесплатной консультативной помощи. Прием ведут врачи-онкологи Долженко Ксения Ивановна и Дастенова Каракоз Алихановна. Обращаться по адресу: Алматинская, 58. Телефон для справок: 8(7112) 52-50-49, 52-50-41.