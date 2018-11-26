Музей под открытым небом планируется организовать на месте обнаруженного средневекового городища Жайык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ во время пресс-конференции на площадке СЦК. Стоит отметить, что средневековое городище Жайык было обнаружено археологами недалеко от современного города Уральск.
– Это место было внесено в список сакральных мест Казахстана. Там были найдены высокие курганы, мастерские по изготовлению металлических изделий и места, где располагались бани. В будущем мы хотим организовать на этом месте музей под открытым небом и привлечь туда туристов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ.
Кроме этого, по словам главы региона, в ЗКО планируется организовать международный фестиваль тюльпанов.
– Цель этого проекта - формирование патриотизма, любви к родному краю, к его культуре и обычаям. На планете растут 120 видов тюльпана. В нашей области на площади 400 гектаров на берегу реки Караозен растет около 12 видов этих растений. Международный фестиваль тюльпанов мы планируем провести с 1 по 10 мая 2019 года, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.
Аким области заявил, что по программе "Рухани жангыру" в области было организовано свыше 350 масштабных мероприятий, в которых приняли участие 175 тысяч жителей ЗКО.
– С помощью меценатов и спонсоров было реализовано 166 проектов. За счет частных инвестиций в Уральске строится дом для малоимущих граждан стоимостью 200 млн тенге. В перспективе еще реализация 43 проектов. Вместе с тем хочу отметить, что в Западно-Казахстанской области семь объектов были внесены в список сакральных мест Казахстана. Сейчас проводится активная работа по строительству дорог к этим объектам. Также места обеспечиваются качественной инфраструктурой. В итоге в нашей области развивается внутренний туризм и ожидается приток туристов из других регионов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ.
Стоит отметить, что по словам главы региона, статья главы государства "Семь граней великой степи" нашло отклик со стороны западноказахстанцев.
- В своей статье Нурсултан Назарбаев подробно рассказал о культуре верховой езды у казахов. Мы являемся потомками народа, который одним из первых приручил лошадь. В этой связи в нашем регионе открылся этно-туристический центр "Саят". Объект был построен за счет частных предпринимателей. Общая стоимость составляет около 300 млн тенге, - рассказал аким области.
