средневековое городище Жайык было обнаружено археологами недалеко от современного города Уральск.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ во время пресс-конференции на площадке СЦК. Стоит отметить, что– Это место было внесено в список сакральных мест Казахстана. Там были найдены высокие курганы, мастерские по изготовлению металлических изделий и места, где располагались бани. В будущем мы хотим организовать на этом месте музей под открытым небом и привлечь туда туристов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Кроме этого, по словам главы региона, в ЗКО планируется организовать международный фестиваль тюльпанов. – Цель этого проекта - формирование патриотизма, любви к родному краю, к его культуре и обычаям. На планете растут 120 видов тюльпана. В нашей области на площади 400 гектаров на берегу реки Караозен растет около 12 видов этих растений. Международный фестиваль тюльпанов мы планируем провести с 1 по 10 мая 2019 года, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким области заявил, что по программе "Рухани жангыру" в области было организовано свыше 350 масштабных мероприятий, в которых приняли участие 175 тысяч жителей ЗКО. – С помощью меценатов и спонсоров было реализовано 166 проектов. За счет частных инвестиций в Уральске строится дом для малоимущих граждан стоимостью 200 млн тенге. В перспективе еще реализация 43 проектов. Вместе с тем хочу отметить, что в Западно-Казахстанской области семь объектов были внесены в список сакральных мест Казахстана. Сейчас проводится активная работа по строительству дорог к этим объектам. Также места обеспечиваются качественной инфраструктурой. В итоге в нашей области развивается внутренний туризм и ожидается приток туристов из других регионов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что по словам главы региона, статья главы государства "Семь граней великой степи" нашло отклик со стороны западноказахстанцев. - В своей статье Нурсултан Назарбаев подробно рассказал о культуре верховой езды у казахов. Мы являемся потомками народа, который одним из первых приручил лошадь. В этой связи в нашем регионе открылся этно-туристический центр "Саят". Объект был построен за счет частных предпринимателей. Общая стоимость составляет около 300 млн тенге, - рассказал аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.