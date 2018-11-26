Фото azamattyqforum.kz - У всех ценности одни - это стабильность, мир и спокойствие в нашем государстве и благополучие наших граждан. Это основные ценности, которые нас всех объединяют. Каждый на своем участке делает все, чтобы укрепить нашу независимость, чтобы улучшить комфортное проживание наших граждан в стране. Наши общие цели и задачи - построить сильный Казахстан, - отметила она. Также Аида Балаева поделилась своими эмоциями, когда услышала страшную весть о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена. -Я отреагировала, как человек, как женщина, как мать - это касается смерти Дениса Тена и случая, когда мы наблюдали историю об изнасиловании мальчика в селе Абае. Каждая мать, в первую очередь, стремится создать условия и никогда не хотела бы видеть боль ребенка, и не хотела бы пережить своего ребенка. Наверное, это настоящая трагедия и в том, и в другом случае. Поэтому я в первую очередь отреагировала как мама, - сказала Аида Балаева на VIII Гражданском форуме в Астане. Она призналась, что знала прославленного фигуриста лично.- Мне было очень больно, потому что Дениса Тена я знала лично - это очень воспитанный, светлый, эмоциональный и добрый парень. Мы с ним готовили его первое ледовое шоу «Денис и друзья», и за это время больше узнали и полюбили друг друга. Это был шок. Я в то время была в отпуске, и эти два-три дня мы с дочкой проплакали. Потому что невозможно было видеть эти комментарии и видео такого жизнерадостного парня, который действительно хотел жить и любил жизнь», - подчеркнула спикер. Также Балаева вспомнила известных деятелей гражданского сектора, которых сегодня уже нет с нами. - Я хотела поблагодарить за ту конструктивную работу, за всемерную поддержку, которые вы оказывали все эти годы в решении самых острых социальных проблем нашего общества. Я начинала свой путь с акимата города Алматы. К сожалению, сегодня с нами нет таких наших коллег, как Нурлан Еримбетов, Кайрат Иманалиев, Светлана Галиева, которые работали с нами бок о бок, и вносили свой вклад. Быть может, не все идеи касательно гражданского сектора сегодня реализованы, но я надеюсь, что этот форум даст очень мощный импульс нашей совместной работе, - отметила она и выразила надежду, что форум даст возможность совершенствовать эту работу.