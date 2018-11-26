По словам акима ЗКО, объем промышленной продукции составил порядка 2,5 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности вырос на 8% и составил 156 млрд тенге. Производительность труда возросла на 26% и приблизилась к отметке 10 тысяч долларов США на одного человека в 1 полугодии 2018 года. - Объем инвестиций в основной капитал составил 316 млрд тенге с ростом на 0,5%. Внешние инвестиции составили 197 млрд тенге, их доля в основном капитале – свыше 62%. Этому способствовали проводимые на системной и комплексной основе мероприятия в рамках поручений главы государства. Рост инвестиций оказывает прямое влияние и на доходную часть госбюджета. Поступило в госбюджет порядка 242 млрд тенге налогов, что на 6% выше уровня прошлого года. Другими словами, на один тенге вложенных инвестиций приходится 7 тенге полученных налогов, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также по словам главы региона, в области по Карте индустриализации реализован 61 проект на сумму 346 млрд. тенге с созданием порядка 3 300 рабочих мест. - Только в текущем году реализуются 10 проектов на сумму порядка 22 млрд тенге с созданием 362 рабочих мест. Глава государства также обозначил важность развития малого и среднего бизнеса. В МСБ количество действующих субъектов увеличилось на 6% и составило 40 тысяч единиц, а численность занятых в сфере возросла также на 10% или свыше 115 тысяч человек. Доля МСБ в ВРП области составляет 40%, мы на третьем месте по республике, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. - В Послании президента страны отмечена высокая роль и эффективность «Дорожной карты бизнеса-2020». Бизнесмены региона радуются, что данная программа будет продлено до 2025 года. По Дорожной карте мерами господдержки охвачен 831 проект предпринимателей на сумму кредитов и подводимой инфраструктуры в порядке 100 млрд тенге. Инфраструктура также подведена к 57 проектам на сумму строительства в 2,7 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.