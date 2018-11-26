Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сайта акима ЗКО, на сегодня на сумму 4 млрд тенге уже закуплено свыше 400 наименований лекарств по 48 социально значимым заболеваниям. Эти препараты можно получить в 32 аптеках региона по специальному рецепту. Весной в области были перебои с поставками препаратов для больных сахарным диабетом. Тогда специалисты объяснили это поздними сроками тендеров. Теперь проблема полностью решена, лекарства выдаются по графику, говорят в областном Управлении здравоохранения. Между тем в департаменте фармации с начала года рассмотрели около 30 жалоб от населения. С лекарственного рынка региона, как несоответствующие нормативным требованиям, были изъяты свыше 3 тысяч наименований препаратов. Сабит Искендиров, - Поступило 27 заявлений, из них 16 – на нарушения правил обеспечения. По этому поводу нами были административные меры взыскания вменены, и в пределах 522 тыс. были оштрафованы объекты, - сообщил руководитель департамента фармации по ЗКО Сабит Искендиров. По словам руководителя отдела лекарственного обеспечения управления здравоохранения ЗКО Руслана Айдарханова, в начале этого года были проблемы, но на сегодняшний день препараты поступают по графику. По социально значимым заболеваниям, таким как сахарный диабет, а также редким заболеваниям – муковисцидоз, мукополисахаридоз, запасы переходящие. За счет этих запасов пациенты обеспечивались вплоть до марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.