По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, обеспеченность на 100% достигнута в таких районах области, как Акжайыкский, Бокейординский, Жанибекский и в городе Уральске. Близко к данному показателю находятся Жангалинский, Зеленовский и Чингирлауский районы (96-97%). - В этом году газифицируем 44 СНП. На эти цели направлено порядка 1,6 млрд тенге. На сегодня завершено строительство газопровода к 24 населенным пунктам 4-х районов. Газификация оставшихся 20 СНП будет завершена в 2019 году. В результате реализации вышеуказанных проектов доля обеспеченности природным газом населения области увеличится с 94% до 95%, - пояснил глава области. Также аким области затронул тему водоснабжения. - По водоснабжению обеспеченность сел области чистой питьевой водой составляла всего 36% на начало 2016 года. В 2017 эта цифра составляла уже 37%. На начало 2018-го года – 40,5%. В этом году по водоснабжению на строительство и реконструкцию одной тысячи километров сетей выделено 4,5 млрд тенге. Это порядка 50 СНП. При этом водообеспеченность сёл достигнет 45,4% или 200 СНП. Вода идет в селы отдаленных районов, таких как Бокейординский и Жанибекский, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также из выступления акима стало известно, что завершено строительство Жангалинского группового водопровода (184,191 км) общей стоимостью 2,5 млрд тенге, что обеспечило централизованным водоснабжением 8 населенных пунктов. Ранее жители данных сел использовали воду из открытых источников, финансирование проекта позволило обеспечить жителей чистой родниковой водой. В 2019-2020 годы планируется подключить еще 50 населенных пунктов и довести уровень водообеспеченности к 2020 году - свыше 50%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.