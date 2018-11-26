В центральной библиотеке №4

8 в 11.00 пройдет в

Иллюстративное фото с сайта Oskemen.info Череда праздничных мероприятий начнется 27 ноября с открытия нового Дома культуры в селе Жанаталап в 15.00. 29 ноября 10.00 в центральной городской библиотеке №1 состоится интеллектуальная игра «Елбасы-елдің тұтқасы». В этот же день в 10.00 в городской библиотеке №4 пройдет библиографический обзор «Дара тұлға-дана тұлға». В 11.00 в центральной библиотеке №2 будет организована фотовыставка «Кемеңгердің кемел жолы». В библиотеке сельского округа Кокарна в 11.00 состоится интеллектуальный конкурс «Кемел елдің болашағы біздің Елбасы». Во Дворце культуры имени Курмангазы в 17.00 пройдет городской конкурс вокальных инструментальных ансамблей. 30 ноября запланировано проведение ряда мероприятий. Так, во Дворце культуры имени Курмангазы, а также в Доме культуры поселка Жумыскер в 10.00 будет организован показ фильмов, снятых по биографии президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.иртуальная книжная выставка «Елбасы-елдің тірегі». В Доме культуры п.Жумыскер состоится культурное мероприятие «Елін сүйген Елбасы». В отделении помощи женщинам, подвергшимся бытовому насилию, будет организовано мероприятие «Ел басы – ел тірегі». Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, пройдет мероприятие «Тәуелсіздік нұры – тұңғыш елбасы». 1 декабря, День первого президента РК обещает быть насыщенным на культурные и спортивные мероприятия. На коммунальном рынке «Сарайшық» с 9:00 до 13:00 часов пройдет ярмарка сельскохозяйтвенной продукции. В городской спортивной школе №1 в мкр. Привокзальный 5 в 10.00 начнется городской турнир по тогызкумалак среди юношей и девушек. В парке «Победы» в 10.00 состоится церемония принятия присяги защитниками Отечества. В 11.00 у торговых центров «Тамаша» и «Baizaar» для горожан будет организован праздничный концерт. В спортивном комплексе с. Акжар в 11.00 городское первенство по грэпплингу среди молодежи и взрослых. В городской спортивной школе №4 с.Геолог в 11.00 состоится открытое первенство города по греко-римской борьбе среди юношей. На стадионе «Судоремонтник» в 11.00 пройдет городской турнир по футболу среди спортивных учреждений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.