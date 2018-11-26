По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, днем 2 градуса выше нуля, ночью -4. В Атырау осадков не ожидается, днем столбик термометра достигнет отметки +8 градусов, ночью +3. В Актобе ожидается снег. Днем 2 градуса тепла, ночью до 5 градусов ниже нуля. В Актау по-прежнему сохранится теплая погода. Здесь днем до 9 градусов тепла, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.