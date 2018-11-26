На дороге столкнулись Toyota Yaris и Lada Granta. Обстоятельства ДТП неизвестны. Однако от удара Lada Granta слетела с трассы. В пресс-сслужбе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали три человека. - Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18.13. Через 10 минут карета скорой помощи была на месте. В городскую многопрофильную больницу были доставлены трое мужчин. У 41-летнего мужчины по предварительному диагнозу закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лобной области, у 43-летнего мужчины перелом ребер, у 44-летнего мужчины закрытый перелом костей голени и перелом ребер, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА. На месте работают дознаватели.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.