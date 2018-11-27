Хотите ванную комнату, которая сможет погрузить в атмосферу дорого СПА? Это более чем реально, если использовать правильные детали при оформлении. В первую очередь, это живые растения, емкости и другой подходящий по тематике декор.Качественные материалы. Не экономьте на покупке, ведь в противном случае вы только переплатите за постоянный ремонт. Ванной пользуются ежедневно, и она должна быть способна выдержать такие нагрузки; Функциональность. Это мебель и сантехника, а также детали, которые выводят процесс использования на принципиально новый уровень; Пастельные тона. А разбавить их можно с помощью живых растений либо удачно подобранных деталей интерьера.Вы вполне можете обойтись без услуг дизайнера при ремонте ванной комнаты, если просто заранее составите коллаж. Это позволит определится с сочетанием цветов и материалов. Хотите ванную комнату в СПА-стиле? Выбирайте природные фактуры и цвета. За основу можно взять пастельные оттенки. Эти цвета максимально нейтральны, и будут легко сочетаться с яркими деталями. Обязательно используйте живые растения, так как зелёный цвет позволит задать тематику.После того, как вы определились с концепцией, самое время закупить необходимые отделочные материалы. К счастью, сегодня вы можете найти все необходимое одной месте. Например, в LeroyMerlin в течение нескольких часов можно подобрать все детали, и ваша ванная комната будет именно такой, как вам необходимо. Если у вас небольшая ванная комната, то подбирайте максимально светлые базовые цвета, которые позволят расширить пространство. Тем более, что яркие детали очень выигрышно смотрятся на нейтральном фоне. Большая ванная комната - больший простор для фантазии. И возможно вам стоит воспользоваться услугами дизайнера, который спланирует размещение мебели, либо изготовит конструкции под заказ. Вариантов существует масса.При расстановке основных деталей вам необходимо ориентироваться на размеры имеющегося пространства. В каталогах вы найдете множество вариантов мебели и сантехники. Однако для того, чтобы поставить отдельную ванн у и душ, необходимо иметь достаточно свободного места. Поэтому ориентироваться нужно на имеющиеся возможности. Вы сможете сделать свою ванную комнату в стиле СПА даже с минимумом пространства, просто правильно подобрав декор.