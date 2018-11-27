Конечно, лечение бронхита и хронического кашля без медикаментов - непростая задача. Но… «нет ничего невозможного для человека с интеллектом». Просто удивительно, что природа может сделать для нас. И так грустно, что мы постоянно забываем об этом и привычно тянемся за антибиотиками. У наших предков всегда имелись естественные способы борьбы с зимним кашлем. Именно поэтому сегодня мы делимся с вами спасительным натуральным средством, в котором лишь два ингредиента. Приготовить его в домашних условиях не составит никакого труда ни для домохозяйки, ни для молодого папаши, которого оставили с ребенком на несколько часов.Это средство лечит боль в горле, кашель и прочищает легкие. Кому чаще всего требуется помощь такого рода? Конечно детям. Они постоянно игнорируют требования родителей одеться потеплее и норовят подцепить простуду буквально при каждом выходе на улицу. А потом, когда заболеют, они не хотят пить таблетки и микстуры! Кроме того, не каждому ребенку можно давать медикаментозные препараты из-за противопоказаний. Хорошие новости о нашем средстве – его можно всем! Конечно, при отсутствии аллергии на его основные компоненты. Как же приготовить это очень простое и эффективное средство?две столовые ложки меда два банана средней зрелости с точками 400 мл кипяткаШаг 1: очистите бананы и разомните их в миске, используя деревянную вилку или ложку, чтобы размять их в пюреобразное состояние. Нельзя использовать металлическую посуду. От соприкосновения с металлом фрукты окисляются и тогда бананы станут тёмными и непривлекательными. Шаг 2: вскипятите воду. Шаг 3: поместите бананы в кастрюлю и начинайте добавлять кипяченую воду. Накройте крышкой и дайте настояться смеси примерно 30 минут. Шаг 4: когда полученная смесь остынет, добавляйте мёд. Делайте это только после того, как температура смеси опустится примерно до 40 градусов. Не добавляйте мёд, пока смесь еще горячая. В этом случае мёд потеряет свои полезные свойства! Как использовать средство: вы должны выпить 100 мл по 4 раза в день;первые результаты следует ожидать через 3-5 дней; количества лекарства по этому рецепту достаточно на один день. Для достижения наилучших результатов лучше всего готовьте по указанной порции каждое утро.в отличие от других лекарственных средств оно имеет очень приятный мягкий вкус; из-за использования только натуральных компонентов его с успехом можно давать детям и ослабленным людям без опасений, что возникнет несовместимость компонентов; невозможна передозировка; приятным бонусом при использовании этого средства может оказаться избавление от боли в желудке. Из-за обволакивающей текстуры эта смесь не раздражает слизистую, а мёд обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. А какое натуральное средство для лечения бронхита или хронического кашля используете вы? Поделитесь его рецептом в комментариях.Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины! Редакция предупреждает, что любое лечение нужно начинать только после консультации с лечащим врачом. Могут быть противопоказания.