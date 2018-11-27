Краснота и саднение в горле, кашель и першение… Что делать? Доступные народные средства, несложные в приготовлении, всегда окажут вам услугу.
Конечно, лечение бронхита и хронического кашля без медикаментов - непростая задача. Но… «нет ничего невозможного для человека с интеллектом». Просто удивительно, что природа может сделать для нас. И так грустно, что мы постоянно забываем об этом и привычно тянемся за антибиотиками.
У наших предков всегда имелись естественные способы борьбы с зимним кашлем. Именно поэтому сегодня мы делимся с вами спасительным натуральным средством, в котором лишь два ингредиента. Приготовить его в домашних условиях не составит никакого труда ни для домохозяйки, ни для молодого папаши, которого оставили с ребенком на несколько часов.
Кого можно лечить
Это средство лечит боль в горле, кашель и прочищает легкие. Кому чаще всего требуется помощь такого рода? Конечно детям. Они постоянно игнорируют требования родителей одеться потеплее и норовят подцепить простуду буквально при каждом выходе на улицу. А потом, когда заболеют, они не хотят пить таблетки и микстуры! Кроме того, не каждому ребенку можно давать медикаментозные препараты из-за противопоказаний. Хорошие новости о нашем средстве – его можно всем! Конечно, при отсутствии аллергии на его основные компоненты. Как же приготовить это очень простое и эффективное средство?
Ингридиенты
две столовые ложки меда
два банана средней зрелости с точками
400 мл кипятка
Пошаговая инструкция
Шаг 1: очистите бананы и разомните их в миске, используя деревянную вилку или ложку, чтобы размять их в пюреобразное состояние. Нельзя использовать металлическую посуду. От соприкосновения с металлом фрукты окисляются и тогда бананы станут тёмными и непривлекательными.
Шаг 2: вскипятите воду.
Шаг 3: поместите бананы в кастрюлю и начинайте добавлять кипяченую воду. Накройте крышкой и дайте настояться смеси примерно 30 минут.
Шаг 4: когда полученная смесь остынет, добавляйте мёд. Делайте это только после того, как температура смеси опустится примерно до 40 градусов. Не добавляйте мёд, пока смесь еще горячая. В этом случае мёд потеряет свои полезные свойства!
Как использовать средство: вы должны выпить 100 мл по 4 раза в день;первые результаты следует ожидать через 3-5 дней;
количества лекарства по этому рецепту достаточно на один день. Для достижения наилучших результатов лучше всего готовьте по указанной порции каждое утро.
Достоинства этого лекарства
в отличие от других лекарственных средств оно имеет очень приятный мягкий вкус;
из-за использования только натуральных компонентов его с успехом можно давать детям и ослабленным людям без опасений, что возникнет несовместимость компонентов;
невозможна передозировка;
приятным бонусом при использовании этого средства может оказаться избавление от боли в желудке. Из-за обволакивающей текстуры эта смесь не раздражает слизистую, а мёд обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами.
Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины! Редакция предупреждает, что любое лечение нужно начинать только после консультации с лечащим врачом. Могут быть противопоказания.