- Тем полицейским, которые работают с населением, запретим работать без видеорегистраторов, - сказал Касымов. Главу МВД также попросили оценить текущий уровень коррупции в органах внутренних дел. - Мы находимся где-то выше среднего. Мы этими проблемами занимаемся. Сейчас мы более открыты, есть блог министра, работает целый портал. Любой человек может нам написать. Из всех преступлений, которые совершили полицейские, 53-54 процента выявляет наш Департамент собственной безопасности. То есть мы сами выявляем эти преступления. Будем усиливать свою службу, которая борется с коррупцией. Будем переводить наши услуги в электронный формат, - заявил Калмуханбет Касымов. Сколько будут получать полицейские после реформы Калмуханбет Касымов также заверил, что министерство будет принимать во внимание все поступающие по реформам замечания. По его словам, в стране уменьшится количество колоний. Лица, совершившие преступления по неосторожности, будут содержаться в отдельных колониях. То же самое касается и людей, совершивших умышленные преступления.