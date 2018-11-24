По данным РГП "Казгидромет", 25 ноября в Уральске ожидаются осадки и 3 градуса ниже нуля днем. Ночью -10. В Атырау переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +6, ночью -4. В Актобе днем 7 градусов ниже нуля, ночью -12. В Актау синоптики прогнозируют 5 градусов тепла днем. Ночью -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.