ДТП произошло сегодня, 24 ноября, около 17 часов по проспекту Евразия напротив торгового дома "Ирс",сообщает корреспондент портала " Мой ГОРОД ".

Автомашина "Тойота" врезалась в пятиэтажный дом по проспекту Евразия. По сообщению пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт 103 поступил в 16.55. - В результате столкновения пострадал мужчина 1964 года рождения. Предварительный диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылочной области. Доставлен в городскую многопрофильную больницу, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Подробности аварии выясняются.