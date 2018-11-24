По сообщению пресс-службы акимата ЗКО, на заседании совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом, прошедшее в столице Объединенных Арабских эмиратов Абу-Даби, было принято решение об увеличении социальных выплат «КПО б.в.» на развитие региона с 20 млн долларов до 30 млн долларов США. С 2019 года консорциум будет перечислять средства на реализацию социально-инфраструктурных проектов в ЗКО. Как отметил аким области Алтай Кульгинов, соответствующее постановление принято Правительством РК. Так, в следующем году на выделенные средства планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса в отдаленных районах области, новый корпус для областного кардиологического центра, мост через реку Чаган в новом микрорайоне «Акжайык», а также открыть городскую поликлинику №7 и реализовать другие социальные проекты. Кроме того, аким области рассказал о подписании постановления Правительства Республики Казахстан о передаче Международного аэропорта "Орал" из частных рук государству. Будущей весной в целях увеличения пассажиропотока планируется начать модернизацию международного терминала. Работа будет проведена также за счёт средств КПО б.в. Стоит отметить, что в рамках визита делегация ЗКО посетила ряд столичных объектов, в частности бизнес-акселератор «DubaiFutureAccelerators» и провели ряд встреч с предпринимателями, в ходе которых были обсуждены вопросы внедрения цифровизации и смарт-технологии. Напомним, за 20 лет консорциумом КПО б.в. на развитие региона было выделено 360 млн долларов США.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.