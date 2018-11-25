Иллюстративное фото с сайта chas-pik.ru По информации ДЧС Атырауской области, 24 ноября в 16.25 в с.Курмангазы Курмангазинского района по ул.Жангельдина, 2 полностью сгорел частный дом общей площадью 120 кв. м. - На месте происшествия было найдено тело 73-летней женщины. Пожар был локализован в 17.13, полностью потушен в 18.32, - уточнили спасатели. На место возгорания выезжали 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК